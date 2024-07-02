Российские косметические бренды: топ-7 лучших производителей

Бренд принадлежит Оксане Самойловой, известному блогеру. Изначально его продукция разрабатывалась как альтернатива дорогостоящим зарубежным косметическим средствам. Многие женщины и девушки успели проверить косметику на себе, и сегодня оценивают ее очень высоко. В линейке бренда есть уходовые комплексы, средства с натуральными экстрактами и компонентами, препараты с минералами и витаминами.