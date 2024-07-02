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Posted 2 июля, 14:57

Published 2 июля, 14:57

Modified 10 сентября, 03:21

Updated 10 сентября, 03:21

Российские косметические бренды: топ-7 лучших производителей

Российские косметические бренды: топ-7 лучших производителей

2 июля 2024, 14:57
Фото: naturasiberica.ee, style-in-city.ru, consumerista.ru
Российские косметические бренды: топ-7 лучших производителей
Прошли те времена, когда косметика зарубежных марок по определению считалась более качественной, чем отечественная. Многие российские марки сегодня ни в чем не уступают иностранным — рассказываем, на какие бренды стоит обратить внимание.

Natura Siberica

Эта марка широко известна не только в России, но и в мире. Косметика бренда изготавливается на основе экологически чистых и натуральных компонентов, преимущественно это травы. В активе марки — множество выдающихся достижений в отрасли, наград.

Sammy Beauty

Бренд принадлежит Оксане Самойловой, известному блогеру. Изначально его продукция разрабатывалась как альтернатива дорогостоящим зарубежным косметическим средствам. Многие женщины и девушки успели проверить косметику на себе, и сегодня оценивают ее очень высоко. В линейке бренда есть уходовые комплексы, средства с натуральными экстрактами и компонентами, препараты с минералами и витаминами.

Mi&ko

Под этой маркой в России изготавливаются экологичные, так называемые этичные косметические препараты. Они не тестируются на животных, в их основе — исключительно натуральные компоненты. Косметика бренда сертифицирована по Cosmos Organic, что подтверждает ее высокое качество.

Berezka Lab

Под этим брендом выпускается органическая косметика категории «люкс». Она изготавливается по уникальным, авторским формулам, с использованием только натуральных компонентов. Отдельного внимания заслуживает и упаковка косметики, которая обеспечивает средствам защиту от УФ-лучей и от окисления.

«Какава красота»

В линейке этой марки есть множество уходовых средств, предназначенных для домашнего использования. В ассортимент входят патчи жидкого типа, специальные спреи, которыми можно обрабатывать постельное белье, а также косметика для душа и ванны.

Philosophy by Alex Kontier

Под брендом выпускается косметика для волос — осветленных или светлых от природы. Средства изготавливаются на основе растительных комплексов активного типа. В линейке представлены спреи, лосьоны, которые не нужно смывать, маски, различные кондиционеры и шампуни с приятным ароматом.

AADRE

В линейке бренда представлены различные средства для ухода за волосами, телом, кожей лица. Отдельное направление — уникальная ароматическая коллекциях для дома. В косметике этой марки нет сульфатов, силиконов и парабенов, так что ее можно назвать экологичной.

#Алина Ибрагимова#Россия#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Бренда Патеа
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