Российские косметические бренды: топ-7 лучших производителей

Posted 2 июля, 14:57
Published 2 июля, 14:57
Modified 10 сентября, 03:21
Updated 10 сентября, 03:21
Эта марка широко известна не только в России, но и в мире. Косметика бренда изготавливается на основе экологически чистых и натуральных компонентов, преимущественно это травы. В активе марки — множество выдающихся достижений в отрасли, наград.
Бренд принадлежит Оксане Самойловой, известному блогеру. Изначально его продукция разрабатывалась как альтернатива дорогостоящим зарубежным косметическим средствам. Многие женщины и девушки успели проверить косметику на себе, и сегодня оценивают ее очень высоко. В линейке бренда есть уходовые комплексы, средства с натуральными экстрактами и компонентами, препараты с минералами и витаминами.
Под этой маркой в России изготавливаются экологичные, так называемые этичные косметические препараты. Они не тестируются на животных, в их основе — исключительно натуральные компоненты. Косметика бренда сертифицирована по Cosmos Organic, что подтверждает ее высокое качество.
Под этим брендом выпускается органическая косметика категории «люкс». Она изготавливается по уникальным, авторским формулам, с использованием только натуральных компонентов. Отдельного внимания заслуживает и упаковка косметики, которая обеспечивает средствам защиту от УФ-лучей и от окисления.
В линейке этой марки есть множество уходовых средств, предназначенных для домашнего использования. В ассортимент входят патчи жидкого типа, специальные спреи, которыми можно обрабатывать постельное белье, а также косметика для душа и ванны.
Под брендом выпускается косметика для волос — осветленных или светлых от природы. Средства изготавливаются на основе растительных комплексов активного типа. В линейке представлены спреи, лосьоны, которые не нужно смывать, маски, различные кондиционеры и шампуни с приятным ароматом.
В линейке бренда представлены различные средства для ухода за волосами, телом, кожей лица. Отдельное направление — уникальная ароматическая коллекциях для дома. В косметике этой марки нет сульфатов, силиконов и парабенов, так что ее можно назвать экологичной.
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