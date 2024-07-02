Корейский маникюр: топ-5 невероятных трендов

Модницы в Южной Корее очень любят маникюр, в дизайне которого используются шарики из металла. На одном ногте можно зафиксировать два, три, четыре или даже пять таких шаров. Нейл-мастера, как правило, изготавливают их самостоятельно, используя гель и особый порошок, придают декоративным элементам нужную форму. Так что из геля и порошка можно слепить не только шар, но практически что угодно.