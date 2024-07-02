Корейский маникюр: топ-5 невероятных трендов

Posted 2 июля, 15:41
Published 2 июля, 15:41
Modified 10 сентября, 03:22
Updated 10 сентября, 03:22
Корейские бьюти-мастера создают на ногтях удивительные пейзажи в трехмерной технике. Впрочем, и отечественные мастера могут воспроизвести нечто подобное — достаточно объяснить им, а еще лучше показать, что вы хотите видеть на своих ногтях. Настоящий хит — замысловатый растительный узор, который сверху покрывается слоем лака с эффектом глазури. Очень актуальна и морская тематика — рисунки, в которых присутствуют раковины, кораллы, рыбы.
Нет ничего предосудительного в том, что вполне взрослые девушки и женщины периодически хотят вернуться в детство. Это можно сделать при помощи маникюра. К примеру, в Южной Корее сегодня в тренде маникюр с изображением Hello Kitty или ее отдельных аксессуаров, например знаменитого бантика. Такой маникюр может быть дополнен блестками, которые напоминают конфетти, а актуальные цветовые гаммы — желтый, сиреневый и розовый.
Очень модный маникюр в Южной Корее — покрытие из геля в форме капли. Мастера используют лаки разных цветовых гамм, наносят их на ногти, а сверху добавляют большие прозрачные капли, причем они имеют разные размеры. Такие капли могут наноситься и на маникюр с рисунками — получается интересный эффект.
В Южной Корее мастера маникюра уже давно не используют стразы, отдавая предпочтение крупным и эффектным камням. Они выбирают камни разных размеров и форм, в том числе в виде звезд, ромбов, кругов. Чаще всего в маникюре используются прозрачные камни, однако эксперименты приветствуются, и ногти можно украшать зелеными, желтыми, розовыми элементами. Достаточно интересно смотрятся комбинации декоративных элементов разных цветов и форм, а также блесток.
Модницы в Южной Корее очень любят маникюр, в дизайне которого используются шарики из металла. На одном ногте можно зафиксировать два, три, четыре или даже пять таких шаров. Нейл-мастера, как правило, изготавливают их самостоятельно, используя гель и особый порошок, придают декоративным элементам нужную форму. Так что из геля и порошка можно слепить не только шар, но практически что угодно.
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