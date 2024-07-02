Как безопасно удалить волосы из носа — мнение экспертов

Posted 2 июля, 11:30
Published 2 июля, 11:30
Modified 10 сентября, 03:22
Updated 10 сентября, 03:22
Если волоски растут чересчур густо, это может смотреться неэстетично, поэтому люди, столкнувшиеся с такой проблемой, стремятся удалить их. Вот как это нужно делать, советуют эксперты.
Прежде всего, нельзя полностью удалять волоски из носа.
«Это сделает носовые пазухи полностью уязвимыми, — говорит врач-дерматолог Джули Руссак. — В итоге вы станете очень восприимчивы к приступам аллергии, синуситу и респираторным инфекциям».
По словам доктора, наиболее безопасным способом удаления волос в носу является подстригание. В идеале следует взять специальные ножницы.
«Ножницы для стрижки волос сконструированы под углом и специально предназначены для манипуляций в этих труднодоступных участках», — говорит Джули Руссак.
Воспользуйтесь увеличительным зеркалом, убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном месте, и очистите нос и ножницы перед началом работы.
Если у вас нет таких ножниц или вы хотите сэкономить время, воспользуйтесь электрическим триммером. Это быстрый и безболезненный метод удалить вибриссы. Сейчас все больше брендов выпускают усовершенствованные модели триммеров для лица, разработанные специально для женщин: их можно использовать для бровей, усиков и прочей растительности на лице.
Данные методы удаления волос в носу не только невероятно болезненны, но и небезопасны, поскольку предполагают полное удаление волосяного фолликула, что повышает вероятность возникновения отека или инфекции.
«В результате вы становитесь очень восприимчивы к приступам аллергии, синуситу и респираторным инфекциям», — говорит доктор Руссак.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14