Как безопасно удалить волосы из носа — мнение экспертов

Если у вас нет таких ножниц или вы хотите сэкономить время, воспользуйтесь электрическим триммером. Это быстрый и безболезненный метод удалить вибриссы. Сейчас все больше брендов выпускают усовершенствованные модели триммеров для лица, разработанные специально для женщин: их можно использовать для бровей, усиков и прочей растительности на лице.