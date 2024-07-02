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Posted 2 июля, 11:30

Published 2 июля, 11:30

Modified 10 сентября, 03:22

Updated 10 сентября, 03:22

Как безопасно удалить волосы из носа — мнение экспертов

2 июля 2024, 11:30
Волосы, растущие в носу, называются вибриссами. Они нужны для того, чтобы выполнять функцию фильтра. Вибриссы задерживают частички пыли, бактерии, которые мы вдыхаем.

Если волоски растут чересчур густо, это может смотреться неэстетично, поэтому люди, столкнувшиеся с такой проблемой, стремятся удалить их. Вот как это нужно делать, советуют эксперты.

Прежде всего, нельзя полностью удалять волоски из носа.

«Это сделает носовые пазухи полностью уязвимыми, — говорит врач-дерматолог Джули Руссак. — В итоге вы станете очень восприимчивы к приступам аллергии, синуситу и респираторным инфекциям».

Подстригание

По словам доктора, наиболее безопасным способом удаления волос в носу является подстригание. В идеале следует взять специальные ножницы.

«Ножницы для стрижки волос сконструированы под углом и специально предназначены для манипуляций в этих труднодоступных участках», — говорит Джули Руссак.

Воспользуйтесь увеличительным зеркалом, убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном месте, и очистите нос и ножницы перед началом работы.

Триммер

Если у вас нет таких ножниц или вы хотите сэкономить время, воспользуйтесь электрическим триммером. Это быстрый и безболезненный метод удалить вибриссы. Сейчас все больше брендов выпускают усовершенствованные модели триммеров для лица, разработанные специально для женщин: их можно использовать для бровей, усиков и прочей растительности на лице.

Никакой депиляции воском или выщипывания

Данные методы удаления волос в носу не только невероятно болезненны, но и небезопасны, поскольку предполагают полное удаление волосяного фолликула, что повышает вероятность возникновения отека или инфекции.

«В результате вы становитесь очень восприимчивы к приступам аллергии, синуситу и респираторным инфекциям», — говорит доктор Руссак.
#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Все материалы авторов
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