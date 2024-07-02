Худеем, не вставая с дивана: как сбросить вес во сне

Posted 2 июля, 03:43
Published 2 июля, 03:43
Modified 10 сентября, 03:19
Updated 10 сентября, 03:19
Похудение во многом зависит от работы гормонального фона. Мелатонин и гормоны, отвечающие за обменные процессы, вырабатываются только ночью. В это же время вырабатывается и тестостерон, расщепляющий жир и перерабатывающий его в энергию.
Поэтому, когда человек отдыхает ночью, он худеет. Но только при условии, что сон качественный и глубокий.
За 20–30 минут до сна выключите телевизор и отложите мобильный телефон. Почитайте легкую книгу или просто полежите в тишине.
Негативные эмоции перед сном подстегивают выработку кортизола, замедляющего обменные процессы и препятствующего сжиганию жира.
У каждого человека собственный биологический ритм. Но ученые выяснили, что лучше всего вес уходит при глубокой фазе сна — с 10 часов вечера до 4 часов утра.
Старайтесь ложиться каждый день в одно и то же время и спать не менее 8 часов. Доказано, что недосыпающие люди склонны к быстрому набору веса: они чаще срываются и переедают.
Не обязательно не есть после шести — все процессы в организме построены по циркадному ритму. Лучшие часы для ужина до 7-8 часов вечера, но активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 9 часов вечера. Старайтесь не есть минимум за 2-3 часа до отхода ко сну.
Для позднего ужина подойдут продукты с термически обработанной клетчаткой — овощи, цельные злаки, фрукты. Можно поужинать кусочком нежирной рыбы или курятины, съесть салат из свежих овощей или овощное рагу. Такой ужин легко усваивается организмом, не перегружает ЖКТ и эндокринную систему.
Перед сном выпейте чашку травяного чая с небольшим количеством мёда или стакан теплого обезжиренного молока. Это позволит не только справиться с чувством голода, но и будет способствовать быстрому засыпанию и крепкому сну.
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