Худеем, не вставая с дивана: как сбросить вес во сне

Почему мы худеем во сне Что нужно делать, чтобы похудеть во сне Расслабьтесь и успокойтесь Соблюдайте режим Не ложитесь спать голодными, но не переедайте

Эксперты уверяют, что во время сна можно потерять до 300 граммов жировой ткани и сбросить до полутора килограмм. Однако у такого способа похудения есть свои нюансы.