Челка — летний хит 2024 года: самые актуальные решения

Posted 2 июля, 10:38
Published 2 июля, 10:38
Modified 10 сентября, 03:21
Updated 10 сентября, 03:21
Шторкой называется челка, которая аккуратно делится на две равные части посередине. Это напоминает занавеску, и, собственно, отсюда и происходит ее название. В 2024 году стилисты делают ее слегка градуированной, удлиняют по концам, благодаря чему челка эффектно обрамляет лицо и подчеркивает его черты.
Челка-шторка без проблем адаптируется под любой образ за счет укладки. Во многом эта универсальность обуславливает ее популярность. Челку можно сделать плотнее, придать ей текстуру, удлинить или укоротить. Важно отметить, что она подходит к лицу любой формы, ее легко укладывать и даже отращивать.
В 2024 году стилисты предлагают девушкам и женщинам ориентироваться на образ актрисы Брижит Бардо, а именно на ее челку, нарочито небрежную, легкую и винтажную. Можно варьировать текстуру, густоту и даже длину такой челки. Это настоящая находка для девушек, которые мечтают придать своим волосам дополнительный объем. А еще такая челка маскирует широкий лоб и дефекты кожи на нем. Носить челку можно, зачесывая набок или прямо, а на укладку потребуется минимум времени.
Прямая и достаточно короткая челка — настоящий хит лета 2024 года. Стилисты мастерски адаптируют ее под различные образы и структуру волос, могут сделать челку графичной и плотной. Нюанс заключается в том, что необходима будет регулярная коррекция, оптимальная периодичность — один раз в три или в четыре недели. Это позволит поддерживать ее аккуратную и стильную форму.
В 2024 году в модном образе челка становится полноценным элементом образа. Поэтому перед тем, как решиться на ту или иную челку, стоит получить консультацию опытного мастера — он поможет определиться с длиной, формой и другими моментами.
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