Челка — летний хит 2024 года: самые актуальные решения

В 2024 году стилисты предлагают девушкам и женщинам ориентироваться на образ актрисы Брижит Бардо, а именно на ее челку, нарочито небрежную, легкую и винтажную. Можно варьировать текстуру, густоту и даже длину такой челки. Это настоящая находка для девушек, которые мечтают придать своим волосам дополнительный объем. А еще такая челка маскирует широкий лоб и дефекты кожи на нем. Носить челку можно, зачесывая набок или прямо, а на укладку потребуется минимум времени.