Спустя 2 года: Уилл Смит вернулся на сцену после пощечины на «Оскаре» (видео)

Posted 1 июля, 19:37
Published 1 июля, 19:37
Modified 10 сентября, 03:20
Updated 10 сентября, 03:20
55 -летной актер и исполнитель исполнил свою новую песню You Can Make It на церемонии вручения премии BET Awards 2024 в Лос-Анджелесе в воскресенье. Об этом пишет Sky News.
Это было редкое живое появление актера фильма «Люди в черном», которому запретили посещать церемонию вручения премии «Оскар» в течение 10 лет после телевизионной пощечины. Инцидент произошел за несколько минут до того, как он получил свой первый «Оскар».
Во время своего выступления Смит стоял в огненном круге на фоне апокалиптического пейзажа, а позади него вставало большое солнце.
Смит начал песню, сказав зрителям: «Я не знаю, кому это сейчас нужно слышать, но что бы ни происходило в вашей жизни, я здесь, чтобы сказать вам: вы справитесь».
В тексте песни есть такие слова: «Чем мрачнее ад, который тебе предстоит пережить, тем ярче будут небеса, которыми ты сможешь насладиться».
«Чем сильнее падение, тем выше ты взлетаешь», — спел Уилл Смит.
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