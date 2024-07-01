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Posted 1 июля, 19:37

Published 1 июля, 19:37

Modified 10 сентября, 03:20

Updated 10 сентября, 03:20

Спустя 2 года: Уилл Смит вернулся на сцену после пощечины на «Оскаре» (видео)

1 июля 2024, 19:37
Уилл Смит впервые появился на церемонии вручения крупных наград после того, как подвергся широкой критике за пощечину Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года.

55 -летной актер и исполнитель исполнил свою новую песню You Can Make It на церемонии вручения премии BET Awards 2024 в Лос-Анджелесе в воскресенье. Об этом пишет Sky News.

Это было редкое живое появление актера фильма «Люди в черном», которому запретили посещать церемонию вручения премии «Оскар» в течение 10 лет после телевизионной пощечины. Инцидент произошел за несколько минут до того, как он получил свой первый «Оскар».

Во время своего выступления Смит стоял в огненном круге на фоне апокалиптического пейзажа, а позади него вставало большое солнце.

Смит начал песню, сказав зрителям: «Я не знаю, кому это сейчас нужно слышать, но что бы ни происходило в вашей жизни, я здесь, чтобы сказать вам: вы справитесь».

В тексте песни есть такие слова: «Чем мрачнее ад, который тебе предстоит пережить, тем ярче будут небеса, которыми ты сможешь насладиться».

«Чем сильнее падение, тем выше ты взлетаешь», — спел Уилл Смит.

#Марина Колодкина#Видео#Знаменитости#Все материалы авторов#Артисты
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