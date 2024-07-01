Прически с челкой: простые и стильные решения на каждый день

Еще один вариант прически с челкой: отделите две пряди по обе стороны головы на уровне виска, закрутите их в жгуты по направлению к затылку. Затем жгуты нужно будет собрать вместе с остальными волосами в аккуратный хвост и зафиксировать его на резинку. Далее пряди, оставшиеся над резинкой, делятся на две части, а хвост с конца протягивается между ними. Кончики убираются под резинку, при этом важно удостовериться в том, что волосы прилегают к голове плотно. Чтобы прическа дольше продержалась, закрепите ее шпильками.