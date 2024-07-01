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Posted 1 июля, 11:51

Published 1 июля, 11:51

Modified 10 сентября, 03:17

Updated 10 сентября, 03:17

Прически с челкой: простые и стильные решения на каждый день

Прически с челкой: простые и стильные решения на каждый день

1 июля 2024, 11:51
Фото: thevoice, photopole.ru, salonsecret.ru
Прически с челкой: простые и стильные решения на каждый день
У вас волосы средней длины и есть челка? Вы можете легко и быстро сделать множество интересных причесок! Рассказываем о самых оригинальных и модных вариантах.

Объемный конский хвост

Конский хвост — классика, но что, если придать ему двойной объем? Это проще, чем может показаться: достаточно зачесать пряди назад без пробора и поделить на две части — нижнюю и верхнюю. Каждая часть собирается в аккуратный хвост и фиксируется резинкой. Обратите внимание на то, чтобы расположение хвостов было симметричным.

Пучок

Пучок в сочетании с челкой смотрится очень стильно и элегантно. Прическа проста: сначала нужно уложить челку, используя фен, а остальные пряди собрать в аккуратный хвост, зафиксировав его резинкой. Пряди закручиваются вокруг хвоста и закрепляются шпильками и резинкой. Ваша прическа готова, и она неотразима!

Обратный хвост

Попробуйте сделать такую прическу: соберите волосы на участке затылка и аккуратно зафиксируйте их на уровне макушки, однако сильно затягивать не стоит. Далее пряди, расположенные над резинкой, нужно разделить на две части, а хвост протягивается между ними. Затем вам потребуется пара шпилек для фиксации — и на этом все!

Греческий стиль

Еще один вариант прически с челкой: отделите две пряди по обе стороны головы на уровне виска, закрутите их в жгуты по направлению к затылку. Затем жгуты нужно будет собрать вместе с остальными волосами в аккуратный хвост и зафиксировать его на резинку. Далее пряди, оставшиеся над резинкой, делятся на две части, а хвост с конца протягивается между ними. Кончики убираются под резинку, при этом важно удостовериться в том, что волосы прилегают к голове плотно. Чтобы прическа дольше продержалась, закрепите ее шпильками.

Челка и начес

Эффектная прическа на распущенные волосы. Сделать ее легко: вымойте волосы и высушите их, чтобы на макушке появился нужный объем. Челку потребуется слегка приподнять при помощи отдельных прядей и начесать так, чтобы она смотрелась объемно. Для фиксации прически используйте пенку или лак.

#Алина Ибрагимова#Все материалы авторов
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