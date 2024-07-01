newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля, 03:55

Published 1 июля, 03:55

Modified 10 сентября, 03:16

Updated 10 сентября, 03:16

Можно скушать: 6 веских причин добавить груши в ежедневный рацион

Можно скушать: 6 веских причин добавить груши в ежедневный рацион

1 июля 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney
Можно скушать: 6 веских причин добавить груши в ежедневный рацион
Сегодня активно обсуждается польза авокадо, яблок, ягод годжи и других растительных продуктов. Однако в их перечне есть один незаслуженно забытый пункт — груши. Эти фрукты обладают рядом полезных свойств, о которых мы расскажем в сегодняшнем материале.

Поддерживают естественный микробиом

«Хорошие» бактерии, живущие в нашем кишечнике, улучшают пищеварение и способствуют укреплению иммунитета. Эти микроорганизмы называются пробиотиками, а вещества, которыми они питаются, — пребиотиками. Такой «еды для бактерий» очень много в грушах.

Борются с воспалениями

Благодаря флавоноидам груши способны подавлять воспалительные процессы в организме. Тем самым фрукты предохраняют нас от развития серьезных заболеваний, таких как диабет II типа или болезни сердца.

Благодаря флавоноидам груши способны подавлять воспалительные процессы в организмеБлагодаря флавоноидам груши способны подавлять воспалительные процессы в организме
Благодаря флавоноидам груши способны подавлять воспалительные процессы в организме. Фото: Изображение Midjourney

Являются источником антиоксидантов

Груши содержат целый ряд веществ-антиоксидантов: витамин К, витамин С, антоцианин, кверцетин. Защищая наш организм от действия активных форм кислорода, они предохраняют его от целого ряда болезней.

Снижают риск развития диабета

Груши богаты антоцианином, клетчаткой и, кроме того, имеют низкий гликемический индекс. Это предотвращает скачки уровня сахара в крови и снижает риск развития диабета II типа.

«Употребление пяти или более еженедельных порций фруктов, богатых антоцианами, особенно красных груш, может стать вкусным способом снизить риск развития диабета 2-го типа на 23 процента», — утверждает доктор медицинских наук, дипломированный диетолог и руководитель компании Core Nutrition Health and Wellness Джули Пейс.
Груши содержат целый ряд веществ-антиоксидантов: витамин К, витамин С, антоцианин, кверцетинГруши содержат целый ряд веществ-антиоксидантов: витамин К, витамин С, антоцианин, кверцетин
Груши содержат целый ряд веществ-антиоксидантов: витамин К, витамин С, антоцианин, кверцетин. Фото: Изображение Midjourney

Поддерживают здоровье сердца

Чем больше клетчатки вы получаете с пищей, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому груши, богатые пищевыми волокнами, служат естественными защитниками здоровья. Кроме того, фрукты способствуют снижению уровня плохого холестерина. Этому способствует флавоноид кверцетин, содержащийся в их кожуре.

Способствуют хорошей работе кишечника

Клетчатка в составе груш выполняет еще одну полезную функцию. Она облегчает состояние при запорах и нормализует работу кишечника. Это важно для многих людей, сталкивающихся с подобными проблемами. По статистике Американского общества питания, в США около 4 млн человек страдают от проблем с функционированием кишечника.

Поэтому доктор медицинских наук диетолог Ханна Джонс советует своим пациентам есть побольше груш. Один фрукт среднего размера содержит 5,5 грамма клетчатки на порцию и обеспечивает около 20 процентов ее суточной нормы.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика