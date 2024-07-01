Можно скушать: 6 веских причин добавить груши в ежедневный рацион

Поддерживают естественный микробиом Борются с воспалениями Являются источником антиоксидантов Снижают риск развития диабета Поддерживают здоровье сердца Способствуют хорошей работе кишечника

Сегодня активно обсуждается польза авокадо, яблок, ягод годжи и других растительных продуктов. Однако в их перечне есть один незаслуженно забытый пункт — груши. Эти фрукты обладают рядом полезных свойств, о которых мы расскажем в сегодняшнем материале.