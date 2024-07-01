Можно скушать: 6 веских причин добавить груши в ежедневный рацион

Posted 1 июля, 03:55
Published 1 июля, 03:55
Modified 10 сентября, 03:16
Updated 10 сентября, 03:16
«Хорошие» бактерии, живущие в нашем кишечнике, улучшают пищеварение и способствуют укреплению иммунитета. Эти микроорганизмы называются пробиотиками, а вещества, которыми они питаются, — пребиотиками. Такой «еды для бактерий» очень много в грушах.
Благодаря флавоноидам груши способны подавлять воспалительные процессы в организме. Тем самым фрукты предохраняют нас от развития серьезных заболеваний, таких как диабет II типа или болезни сердца.
Груши содержат целый ряд веществ-антиоксидантов: витамин К, витамин С, антоцианин, кверцетин. Защищая наш организм от действия активных форм кислорода, они предохраняют его от целого ряда болезней.
Груши богаты антоцианином, клетчаткой и, кроме того, имеют низкий гликемический индекс. Это предотвращает скачки уровня сахара в крови и снижает риск развития диабета II типа.
«Употребление пяти или более еженедельных порций фруктов, богатых антоцианами, особенно красных груш, может стать вкусным способом снизить риск развития диабета 2-го типа на 23 процента», — утверждает доктор медицинских наук, дипломированный диетолог и руководитель компании Core Nutrition Health and Wellness Джули Пейс.
Чем больше клетчатки вы получаете с пищей, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому груши, богатые пищевыми волокнами, служат естественными защитниками здоровья. Кроме того, фрукты способствуют снижению уровня плохого холестерина. Этому способствует флавоноид кверцетин, содержащийся в их кожуре.
Клетчатка в составе груш выполняет еще одну полезную функцию. Она облегчает состояние при запорах и нормализует работу кишечника. Это важно для многих людей, сталкивающихся с подобными проблемами. По статистике Американского общества питания, в США около 4 млн человек страдают от проблем с функционированием кишечника.
Поэтому доктор медицинских наук диетолог Ханна Джонс советует своим пациентам есть побольше груш. Один фрукт среднего размера содержит 5,5 грамма клетчатки на порцию и обеспечивает около 20 процентов ее суточной нормы.
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