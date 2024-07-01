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Posted 1 июля, 05:46

Published 1 июля, 05:46

Modified 10 сентября, 03:16

Updated 10 сентября, 03:16

Клубнично-каштановые волосы: летний тренд на необычный оттенок

Клубнично-каштановые волосы: летний тренд на необычный оттенок

1 июля 2024, 05:46
Фото: .pinimg.com
Клубнично-каштановые волосы: летний тренд на необычный оттенок
Если вы брюнетка и хотите обновить свой образ без радикального осветления, нам есть что вам предложить! «Сладкий» летний оттенок клубники в шоколаде — тренд для самых модных девушек. Убедитесь в его красоте, посмотрев нашу подборку фото.

Темный оттенок клубнично-каштановых волос

Если у вас темные волосы с каштановым оттенком, попробуйте добавить немного теплого, клубничного цвета. Это будет смотреться интересно и неординарно.

Клубничный бронд

Натуральный каштановый цвет плюс красноватые клубничные оттенки — это и есть бронд. Благородство и естественность бронзы обязательно скрасят ваш летний образ.

Глазированный оттенок клубнично-каштановых прядей

В летние солнечные дни не помешает подарить волосам немного золота. Для этого попросите мастера окрасить ваши пряди в красноватый теплый оттенок.

Светлый тон клубнично-каштановых прядей

Парикмахер-стилист и мастер балаяжа, амбассадор TRUSS Габриэль Самра советует клиентам окрашивание в светлые тона каштанового с оттенком клубники. Это наиболее романтичный вариант тренда.

Клубнично-каштановые блики

Если вы не готовы радикально изменить образ, добавьте оттенок красного на отдельные пряди. Совсем немного стараний, зато какой результат!

Клубнично-коричневый балаяж

Хотите быть этим летом самой яркой и выделяться из толпы? Попросите мастера сделать вам балаяж в клубничном оттенке, не нанося краску на корни волос. Получившийся цветовой переход будет смотреться очень необычно.

Медные оттенки в клубнично-каштановом цвете

Добавить в образ огонька помогут пряди с медным отливом. Они отлично гармонируют с темными волосами и подойдут не только шатенкам, но и брюнеткам.

Нежный розовый + клубнично-каштановый

Если хочется уйти от резких переходов цвета и дерзких образов, попробуйте окрашивание с добавлением пастельного розового тона. Это будет смотреться очень женственно.

Комментарий профессионала

Парикмахер Джек Лакхерст, амбассадор Glaze, утверждает, что такой оттенок волос очень прост в уходе, поэтому его обязательно стоит попробовать занятым девушкам, у которых не всегда есть время на посещение салона.

«Клубнично-каштановые волосы — восхитительная смесь теплых коричневых тонов с оттенками красного, напоминающая цвет клубники в шоколаде. Хотя в основном он тяготеет к красновато-коричневой гамме, точный оттенок может варьироваться от более светлых клубничных блондинок до более глубоких, насыщенных каштановых оттенков с едва уловимым красным оттенком», — так эксперт описал общую концепцию цвета.
#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов
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