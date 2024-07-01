Клубнично-каштановые волосы: летний тренд на необычный оттенок

Темный оттенок клубнично-каштановых волос Клубничный бронд Глазированный оттенок клубнично-каштановых прядей Светлый тон клубнично-каштановых прядей Клубнично-каштановые блики Клубнично-коричневый балаяж Медные оттенки в клубнично-каштановом цвете Нежный розовый + клубнично-каштановый Комментарий профессионала

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