Клубнично-каштановые волосы: летний тренд на необычный оттенок

Posted 1 июля, 05:46
Published 1 июля, 05:46
Modified 10 сентября, 03:16
Updated 10 сентября, 03:16
Если у вас темные волосы с каштановым оттенком, попробуйте добавить немного теплого, клубничного цвета. Это будет смотреться интересно и неординарно.
Натуральный каштановый цвет плюс красноватые клубничные оттенки — это и есть бронд. Благородство и естественность бронзы обязательно скрасят ваш летний образ.
В летние солнечные дни не помешает подарить волосам немного золота. Для этого попросите мастера окрасить ваши пряди в красноватый теплый оттенок.
Парикмахер-стилист и мастер балаяжа, амбассадор TRUSS Габриэль Самра советует клиентам окрашивание в светлые тона каштанового с оттенком клубники. Это наиболее романтичный вариант тренда.
Если вы не готовы радикально изменить образ, добавьте оттенок красного на отдельные пряди. Совсем немного стараний, зато какой результат!
Хотите быть этим летом самой яркой и выделяться из толпы? Попросите мастера сделать вам балаяж в клубничном оттенке, не нанося краску на корни волос. Получившийся цветовой переход будет смотреться очень необычно.
Добавить в образ огонька помогут пряди с медным отливом. Они отлично гармонируют с темными волосами и подойдут не только шатенкам, но и брюнеткам.
Если хочется уйти от резких переходов цвета и дерзких образов, попробуйте окрашивание с добавлением пастельного розового тона. Это будет смотреться очень женственно.
Парикмахер Джек Лакхерст, амбассадор Glaze, утверждает, что такой оттенок волос очень прост в уходе, поэтому его обязательно стоит попробовать занятым девушкам, у которых не всегда есть время на посещение салона.
«Клубнично-каштановые волосы — восхитительная смесь теплых коричневых тонов с оттенками красного, напоминающая цвет клубники в шоколаде. Хотя в основном он тяготеет к красновато-коричневой гамме, точный оттенок может варьироваться от более светлых клубничных блондинок до более глубоких, насыщенных каштановых оттенков с едва уловимым красным оттенком», — так эксперт описал общую концепцию цвета.
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