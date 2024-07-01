Как обустроить маленькую ванну: 7 лайфхаков

Posted 1 июля, 08:00
Published 1 июля, 08:00
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Попробуйте навести в ванной комнате порядок и систематизировать все, что вы в ней храните, — вы удивитесь, как в санузле станет просторно. Избавьтесь от шампуней и средств бытовой химии с истекшим сроком годности, от всего, чем вы давно не пользуетесь — как минимум полгода.
Отличное решение для организации хранения в ванной комнате — узкая тележка из тонкого металла. Эта конструкция сама по себе занимает минимум места, однако вмещает в себя множество бутылок, емкостей и аксессуаров. Поскольку тележка дополнена колесами, ее можно передвигать в разные места, например, устанавливать возле раковины. Желательно, чтобы в конструкции приспособления было четыре полки.
Если пространства по горизонтали явно не хватает, ориентируйтесь на вертикальное. Речь идет о полках, крючках, которые можно расположить даже не на одной, но на всех четырех стенах. Очень функциональны и удобны угловые полки и стойки в форме буквы L. Также стоит рассмотреть подвесные корзины, в которых обычно устанавливают горшки с растениями, их тоже можно использовать для хранения.
Если пространство ванной комнаты позволяет, сделайте выбор в пользу душевой угловой стойки с полками. Это очень практичное решение, созданное специально для небольших пространств. Контейнеры в конструкции такой стойки могут быть прозрачными, и это удобно, поскольку нужные вам вещи всегда будут на виду.
Практичные решения для хранения в ванной комнате — специальные контейнеры, которые можно встраивать внутрь шкафов, используя обычный клей. По таким контейнерам удобно будет рассортировать различные мелочи и всегда иметь их под рукой. При необходимости контейнеры всегда можно будет вынуть или поменять местами.
Приобретите легкий и вместительный стеллаж и установите его над унитазом, если в вашей квартире совмещенный санузел. Стеллажи представлены в разных вариантах конструкции, к примеру, можно приобрести шкаф с дверцами. В нем можно будет хранить запас туалетной бумаги.
Органайзеру для обуви обязательно найдется применение в ванной комнате. Вы можете установить его на дверь или на стену, чтобы хранить в органайзере расчески, щетки, различные косметические средства. Желательно, чтобы карманы у органайзера были прозрачные.
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