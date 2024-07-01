Как обустроить маленькую ванну: 7 лайфхаков

Если пространства по горизонтали явно не хватает, ориентируйтесь на вертикальное. Речь идет о полках, крючках, которые можно расположить даже не на одной, но на всех четырех стенах. Очень функциональны и удобны угловые полки и стойки в форме буквы L. Также стоит рассмотреть подвесные корзины, в которых обычно устанавливают горшки с растениями, их тоже можно использовать для хранения.