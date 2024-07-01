Идеальный отдых: топ-5 лучших направлений для отпуска в июле

В июле лучше ехать в северную часть страны, поскольку южные направления, такие как Родос и Кипр, изнывают от жары. Рекомендуем выбрать для отдыха один из трёх полуостровов — Кассандра, Ситония, Айон-Орос. Это самый экологически чистый и зеленый район Греции с длинной пляжной линией и приятным теплым морем.