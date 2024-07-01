newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля, 10:08

Published 1 июля, 10:08

Modified 10 сентября, 03:17

Updated 10 сентября, 03:17

Идеальный отдых: топ-5 лучших направлений для отпуска в июле

Идеальный отдых: топ-5 лучших направлений для отпуска в июле

1 июля 2024, 10:08
Фото: rgo.ru, viasun.ru, international.business
Идеальный отдых: топ-5 лучших направлений для отпуска в июле
Знойный июль — пик курортного сезона, когда все отели максимально загружены отдыхающими. Чтобы жара не испортила планы, а отдых был насыщенным и интересным, предлагаем вам топ-5 направлений для отдыха в июле в России и за рубежом.

Курорты Краснодарского края

Для отдыха на море всей семьей, с друзьями, с детьми идеальное место в июле — Черноморское побережье. Самые популярные курорты — Сочи, Геленджик, Анапа. Но можно выбрать и менее раскрученные места — Витязево, Кабардинку, Благовещенскую, Джемете.

Будьте готовы, что в пик сезона здесь будет очень многолюдно и могут быть проблемы со съемом жилья.

Крым

Полуостров славится теплым морем, большим количеством пляжей и массой интересных достопримечательностей. В июле-2024 советуем поехать на Черное море в Алушту, Ялту, Судак, Коктебель, Феодосию. Если вы предпочитаете более дикий отдых, то отправляйтесь на Азовское побережье Крыма — в Керчь, Щелкино, на Генеральские пляжи.

В июле в Крыму очень жарко, поэтому в дневные часы находиться на пляже может быть некомфортно.

Грузия

Если вы не хотите страдать от изнуряющей жары, но мечтаете искупаться в теплом море, отправляйтесь в июле в Грузию. Мягкая погода, грузинское гостеприимство, вкусная кухня, удивительная субтропическая природа, древние памятники — всё это обойдется сравнительно недорого, но удовольствия вы получите массу.

Черногория

В июле отдыхать здесь комфортно — нет изнуряющей жары, но море достаточно теплое для купания с детьми и можно даже в дневные часы отправиться на осмотр местных достопримечательностей. В середине лета курорт предлагает множество развлечений — музыкальные шоу, фестивали, ярмарки, концерты.

Греция

В июле лучше ехать в северную часть страны, поскольку южные направления, такие как Родос и Кипр, изнывают от жары. Рекомендуем выбрать для отдыха один из трёх полуостровов — Кассандра, Ситония, Айон-Орос. Это самый экологически чистый и зеленый район Греции с длинной пляжной линией и приятным теплым морем.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск#Черное море
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика