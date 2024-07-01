Идеальный отдых: топ-5 лучших направлений для отпуска в июле

Posted 1 июля, 10:08
Published 1 июля, 10:08
Modified 10 сентября, 03:17
Updated 10 сентября, 03:17
Для отдыха на море всей семьей, с друзьями, с детьми идеальное место в июле — Черноморское побережье. Самые популярные курорты — Сочи, Геленджик, Анапа. Но можно выбрать и менее раскрученные места — Витязево, Кабардинку, Благовещенскую, Джемете.
Будьте готовы, что в пик сезона здесь будет очень многолюдно и могут быть проблемы со съемом жилья.
Полуостров славится теплым морем, большим количеством пляжей и массой интересных достопримечательностей. В июле-2024 советуем поехать на Черное море в Алушту, Ялту, Судак, Коктебель, Феодосию. Если вы предпочитаете более дикий отдых, то отправляйтесь на Азовское побережье Крыма — в Керчь, Щелкино, на Генеральские пляжи.
В июле в Крыму очень жарко, поэтому в дневные часы находиться на пляже может быть некомфортно.
Если вы не хотите страдать от изнуряющей жары, но мечтаете искупаться в теплом море, отправляйтесь в июле в Грузию. Мягкая погода, грузинское гостеприимство, вкусная кухня, удивительная субтропическая природа, древние памятники — всё это обойдется сравнительно недорого, но удовольствия вы получите массу.
В июле отдыхать здесь комфортно — нет изнуряющей жары, но море достаточно теплое для купания с детьми и можно даже в дневные часы отправиться на осмотр местных достопримечательностей. В середине лета курорт предлагает множество развлечений — музыкальные шоу, фестивали, ярмарки, концерты.
В июле лучше ехать в северную часть страны, поскольку южные направления, такие как Родос и Кипр, изнывают от жары. Рекомендуем выбрать для отдыха один из трёх полуостровов — Кассандра, Ситония, Айон-Орос. Это самый экологически чистый и зеленый район Греции с длинной пляжной линией и приятным теплым морем.
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