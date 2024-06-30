Здесь 20 полос: какая самая сложная автомобильная развязка в мире

Как водители ориентируются в такой сложной автомобильной развязке? На самом деле движение тщательно продумано. К примеру, если поворот нечаянно пропустить, то всегда можно съехать и развернуться, чтобы начать движение в нужную сторону. Специальные съезды на развязке располагаются на расстоянии в километр друг от друга, что достаточно удобно и выгодно выделяет автомобильную развязку среди других подобных по масштабу сооружений.