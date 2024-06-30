Здесь 20 полос: какая самая сложная автомобильная развязка в мире

Posted 30 июня, 16:07
Published 30 июня, 16:07
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Самой сложной автомобильной развязкой в мире считается Хуанцзюэвань — она расположена в Китае, на территории муниципалитета Чунцин, в юго-западной части страны.
Автомобильная развязка включает 20 полос, 15 съездов, а движение по ней осуществляется в восьми направлениях. Ее построили как элемент транспортной инфраструктуры, которой пользуются несколько десятков миллионов человек — именно столько проживает на территории муниципалитета.
Строительство автомобильной развязки, которая сегодня считается самой сложной во всем мире, заняло почти десять лет. Оно началось в 2009 году, и лишь в 2017 году объект был введен в эксплуатацию.
В общей сложности развязка Хуанцзюэвань занимает порядка сорока гектаров. Один из ее участков расположен на внушительном расстоянии от земли — 37 метров, то есть высотой почти с 12-этажное здание. В общей сложности эстакада включает пять уровней, под землей движение тоже обеспечивается по двум тоннелям.
Как водители ориентируются в такой сложной автомобильной развязке? На самом деле движение тщательно продумано. К примеру, если поворот нечаянно пропустить, то всегда можно съехать и развернуться, чтобы начать движение в нужную сторону. Специальные съезды на развязке располагаются на расстоянии в километр друг от друга, что достаточно удобно и выгодно выделяет автомобильную развязку среди других подобных по масштабу сооружений.
Помимо Хуанцзюэвань, в число самых сложных автомобильных развязок также входит Грейвли Хилл в Великобритании, которая состоит из пяти уровней и включает порядка 18 маршрутов, и развязка Гарри Прегерсона в США, в Лос-Анджелесе. Кстати, именно на ней снимались ключевые сцены популярного фильма «Скорость», причем до того, как эстакада была открыта для движения. Высота сооружения превышает 40 метров.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14