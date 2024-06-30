Топ-5 простых и удобных причесок на средние волосы

Если хочется чего-то новенького, но со средней длиной волос ты расставаться не готова, то обрати внимание на прическу рапсодия. Она похожа на каскад, но имеет менее ярко выраженные переходы между слоями, получается округлая форма с плотными концами волос. Стрижка хороша тем, что подходит для любого типа лица, а также предполагает разные варианты укладки. Но наиболее она хороша в небрежном стиле, когда пряди слегка растрепаны, как после прогулки на сильном ветру.