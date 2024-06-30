Топ-5 простых и удобных причесок на средние волосы

Posted 30 июня, 14:44
Published 30 июня, 14:44
Modified 9 сентября, 22:47
Updated 9 сентября, 22:47
Эта прическа выполняется в технике многослойности. Пряди средней длины стригутся с учетом градуировки на разных уровнях, чтобы создать эффект невесомости. Специально придавать волосам объем не нужно — достаточно слегка взбить пряди у корней и нанести на них стайлинговое средство. Теперь ты выглядишь как классическая фермерская девушка, только что примчавшаяся с прогулки верхом.
Прическа маллет родилась в прогрессивные 70-е, когда ее демонстрировали с экранов телевизоров известные певцы и рок-музыканты. Да, стрижка маллет относится к категории унисекс — ее носят как женщины, так и мужчины. Классика маллета — это короткие челка и боковые пряди, а вот затылок и макушка — средней длины, пряди закрывают шею. Такая форма легко поддается разным вариантам укладки и не требует особого ухода.
Боб — любимая прическа миллионов женщин. Те, кто не желает тратить силы и время на укладку, выбирают самый демократичный ее вариант, когда пряди стригутся в технике многослойности и обрамляют лицо легкими, небрежными завитками. При этом классика боба — приподнятый затылок — остается неизменным.
Если хочется чего-то новенького, но со средней длиной волос ты расставаться не готова, то обрати внимание на прическу рапсодия. Она похожа на каскад, но имеет менее ярко выраженные переходы между слоями, получается округлая форма с плотными концами волос. Стрижка хороша тем, что подходит для любого типа лица, а также предполагает разные варианты укладки. Но наиболее она хороша в небрежном стиле, когда пряди слегка растрепаны, как после прогулки на сильном ветру.
По сути, шегги — это градуированная удлиненная стрижка. Идеально смотрится на прядях средней длины. Стилисты советуют ее девушкам, которые страдают от отсутствия объема волос. Шегги за счет своей многослойности и отфилированных кончиков поможет скрыть этот недостаток. Волосы после визита в стилисту выглядят густыми и пышными.
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