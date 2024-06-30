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Posted 30 июня, 15:54

Published 30 июня, 15:54

Modified 10 сентября, 01:21

Updated 10 сентября, 01:21

Благодарность улучшает качество жизни: развиваем полезный навык

Стало известно, что может улучшить качество жизни

30 июня 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney
Благодарность улучшает качество жизни: развиваем полезный навык
Чувство благодарности поможет улучшить качество жизни. Как это работает, в материале Newia.

Здоровье

Почти в каждом опросе здоровье занимает первое место после семьи, когда речь заходит о самом важном в жизни. Мы благодарны за то, что здоровы и можем наслаждаться жизнью без ограничений. Мы также благодарны за здоровье и порядочность нашей семьи и друзей.

Семья и работа

Вы можете быть благодарны за то, что нашли работу, которая вам нравится, и за то, что вы обеспечиваете существование для своей семьи. Вы можете быть благодарны за то, что у вас нет экзистенциальных страхов и что ваши собственные базовые потребности удовлетворены.

Материальные ценности

Мы можем быть благодарны за то, что у нас есть. А также за то, что можем позволить себе что-то в жизни, будь то новый кухонный прибор или спокойный отпуск.

Следует научиться дистанцироваться от негативных чувствСледует научиться дистанцироваться от негативных чувств
Следует научиться дистанцироваться от негативных чувств. Фото: Изображение Midjourney

В жизни всегда есть моменты, которые встают на вашем пути, и цели, которых не получается достичь. Если в такие минуты вы чувствуете недовольство, то следует научиться дистанцироваться от негативных чувств.

В конце дня не беспокойтесь слишком сильно о том, что идет не так, и не погружайтесь в меланхолию или грусть. Прислушайтесь к себе и спросите себя, что было прекрасного в этот день или в течение недели, что доставило вам радость, и будьте благодарны за это. Это могут быть мелочи: солнечный свет и хорошая погода, приятная светская беседа с коллегами, интересная книга, которую вы читаете в данный момент. Такая практика поможет изменить отношение к жизни и наполнит вас радостью.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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