Стало известно, что может улучшить качество жизни

Posted 30 июня, 15:54
Published 30 июня, 15:54
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Почти в каждом опросе здоровье занимает первое место после семьи, когда речь заходит о самом важном в жизни. Мы благодарны за то, что здоровы и можем наслаждаться жизнью без ограничений. Мы также благодарны за здоровье и порядочность нашей семьи и друзей.
Вы можете быть благодарны за то, что нашли работу, которая вам нравится, и за то, что вы обеспечиваете существование для своей семьи. Вы можете быть благодарны за то, что у вас нет экзистенциальных страхов и что ваши собственные базовые потребности удовлетворены.
Мы можем быть благодарны за то, что у нас есть. А также за то, что можем позволить себе что-то в жизни, будь то новый кухонный прибор или спокойный отпуск.
В жизни всегда есть моменты, которые встают на вашем пути, и цели, которых не получается достичь. Если в такие минуты вы чувствуете недовольство, то следует научиться дистанцироваться от негативных чувств.
В конце дня не беспокойтесь слишком сильно о том, что идет не так, и не погружайтесь в меланхолию или грусть. Прислушайтесь к себе и спросите себя, что было прекрасного в этот день или в течение недели, что доставило вам радость, и будьте благодарны за это. Это могут быть мелочи: солнечный свет и хорошая погода, приятная светская беседа с коллегами, интересная книга, которую вы читаете в данный момент. Такая практика поможет изменить отношение к жизни и наполнит вас радостью.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14