Стало известно, что может улучшить качество жизни

В конце дня не беспокойтесь слишком сильно о том, что идет не так, и не погружайтесь в меланхолию или грусть. Прислушайтесь к себе и спросите себя, что было прекрасного в этот день или в течение недели, что доставило вам радость, и будьте благодарны за это. Это могут быть мелочи: солнечный свет и хорошая погода, приятная светская беседа с коллегами, интересная книга, которую вы читаете в данный момент. Такая практика поможет изменить отношение к жизни и наполнит вас радостью.