Киллиан Мерфи снова примет участие в проекте «28 дней спустя»

Posted 30 июня, 13:41
Published 30 июня, 13:41
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Как пишет peopletalk.ru, компания Sony Motion Pictures выкупила права на создание еще двух проектов на основе фильма «28 дней спустя». По мнению Тима Ротмана, который возглавляет кинокомпанию, участие Киллиана в проекте для зрителей станет неожиданностью. Также в съемках фильма примут участие другие именитые актеры.
Напомним: «28 дней спустя» — фильм ужасов, который впервые вышел на экраны в начале двухтысячных годов. Он рассказывает о курьере на велосипеде, которого играет Мерфи. Главный герой на протяжении длительного времени находился в коме, а когда вышел из нее, оказалось, что вирус уничтожил почти все общество в Лондоне.
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