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Posted 30 июня, 13:41

Published 30 июня, 13:41

Modified 9 сентября, 23:19

Updated 9 сентября, 23:19

Киллиан Мерфив «28 дней спустя».

Киллиан Мерфи снова примет участие в проекте «28 дней спустя»

30 июня 2024, 13:41
Фото: кадр
Киллиан Мерфив «28 дней спустя».
Актер Киллиан Мерфи примет участие в проекте на основе знаменитого фильма «28 дней спустя».

Как пишет peopletalk.ru, компания Sony Motion Pictures выкупила права на создание еще двух проектов на основе фильма «28 дней спустя». По мнению Тима Ротмана, который возглавляет кинокомпанию, участие Киллиана в проекте для зрителей станет неожиданностью. Также в съемках фильма примут участие другие именитые актеры.

Напомним: «28 дней спустя» — фильм ужасов, который впервые вышел на экраны в начале двухтысячных годов. Он рассказывает о курьере на велосипеде, которого играет Мерфи. Главный герой на протяжении длительного времени находился в коме, а когда вышел из нее, оказалось, что вирус уничтожил почти все общество в Лондоне.

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#Знаменитости#Все материалы авторов#Кома#Вирус#Киллиан Мерфи#28 дней спустя
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