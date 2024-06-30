Киллиан Мерфи снова примет участие в проекте «28 дней спустя»

Напомним: «28 дней спустя» — фильм ужасов, который впервые вышел на экраны в начале двухтысячных годов. Он рассказывает о курьере на велосипеде, которого играет Мерфи. Главный герой на протяжении длительного времени находился в коме, а когда вышел из нее, оказалось, что вирус уничтожил почти все общество в Лондоне.