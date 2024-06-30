Какие самые известные тонущие города мира

Тайский город Бангкок может оказаться под водой уже к 2030 году. Виной тому и глобальное потепление, и проседание глинистых почв, на которых возведен город. Развитие туризма сказывается на экономике, в Бангкоке появляется все больше прекрасных высотных зданий, что только больше усугубляет сложившуюся ситуацию.