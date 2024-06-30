Какие самые известные тонущие города мира

Posted 30 июня, 16:04
Published 30 июня, 16:04
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Прекрасные Мальдивы скоро уйдут под воду. Через сотню лет (по оптимистичным предположениям) их можно будет увидеть только в виртуальной реальности. Поэтому нужно успеть посетить чудесные пляжи острова, пока море окончательно не поглотило их.
Столица Индонезии постепенно уходит под воду. Причем достаточно быстро — Джакарта погружается со скоростью 10 см в год. Всему виной откачка подземных вод города, которая происходит так интенсивно, что под Джакартой образовались большие пустоты. Почва поверх них проседает и город неизбежно подтапливается.
Знаменитый город на воде тоже постепенно тонет. Причиной погружения служит не столько глобальное потепление, сколько древние балки, на которых возведено большинство знаний, и «перегрузка» по количеству туристов. Власти города уже обсуждают перспективы постройки плотины.
Тайский город Бангкок может оказаться под водой уже к 2030 году. Виной тому и глобальное потепление, и проседание глинистых почв, на которых возведен город. Развитие туризма сказывается на экономике, в Бангкоке появляется все больше прекрасных высотных зданий, что только больше усугубляет сложившуюся ситуацию.
Полный мостов и каналов Амстердам тоже потихоньку «уходит на дно». Вода скрывает великолепные фрески со скоростью 8 мм в год. На то, чтобы прогуляться среди тюльпанов и кофешопов, осталось всего около 10 лет.
Крупнейший город штата Луизиана каждый год подвергается эвакуации. Миссисипи бушует, испытывая на прочность прекрасную колониальную архитектуру этого уголка страны. Со стихией трудно спорить, поэтому можно ожидать скорого затопления старых районов.
Блестящий и современный Нью-Йорк тоже потихоньку опускается под воду. Возможно, скоро мы увидим на его месте лишь шпили дорогих высоток, торчащих из океана как причудливые скалы.
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