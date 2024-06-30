Инженеры воссоздали костюм фременов из серии «Дюна»

Также костюм оснащен системой, которая собирает пот и другие выделения организма, перерабатывает их и превращает в питьевую воду. Эта вода хранится в специальной колбе и подается по трубке прямо ко рту, что позволяет фременам утолять жажду, не снимая костюм. При этом его дыхательная система и маска обеспечивают фильтрацию воздуха, защищая носителя от вдыхания песка и других загрязнений.