Инженеры воссоздали костюм фременов из серии «Дюна»

Posted 30 июня, 13:36
Published 30 июня, 13:36
Modified 9 сентября, 23:25
Updated 9 сентября, 23:25
Костюм изготовлен из легкого, но прочного материала, который плотно прилегает к телу, обеспечивая максимальную защиту от песка и солнечных лучей. Встроенный термоэлектрический охладитель поддерживает комфортную температуру тела, предотвращая перегрев в условиях пустыни.
Также костюм оснащен системой, которая собирает пот и другие выделения организма, перерабатывает их и превращает в питьевую воду. Эта вода хранится в специальной колбе и подается по трубке прямо ко рту, что позволяет фременам утолять жажду, не снимая костюм. При этом его дыхательная система и маска обеспечивают фильтрацию воздуха, защищая носителя от вдыхания песка и других загрязнений.
В оригинальной вселенной все костюмы окрашены в цвета пустыни, что позволяет экипированным в них людям сливаться с окружающей средой и оставаться незаметными для врагов. Он также обеспечивает дополнительную защиту от мелких механических повреждений и колющих ударов.
В первой части последней экранизации «Дюны» Пол Атрейдес в исполнение Тимоти Шаломе и его мать Леди Джессика, попадая впервые в пустыню, надевают костюмы, окрашенные в черные цвета. Скорее всего, такой выбор был сделан не из-за практичных соображений, а ради усиления визуального эффекта. Черные костюмы контрастируют с песчаным фоном пустыни Арракис, делая персонажей более заметными и выделяющимися в кадре.
Однако уже во второй части цикла мы видим, что костюм Пола приобрел защитные цвета, более характерные для фрименов. А вот в обсидиановый черный костюм одели его противника — Фейд-Раута Харконнена. Это племянник барона Владимира Харконнена, главы дома Харконнен, который также является злейшим врагом дома Атрейдес.
В книге отмечено, что комбинезон был изобретен дзен-суннитами — предками фременов с планеты Дюна.
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