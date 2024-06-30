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Posted 30 июня, 13:36

Published 30 июня, 13:36

Modified 9 сентября, 23:25

Updated 9 сентября, 23:25

Будущее близко: создан костюм из вселенной «Дюны» с функцией утоления жажды

Инженеры воссоздали костюм фременов из серии «Дюна»

30 июня 2024, 13:36
Фото: кадр
Будущее близко: создан костюм из вселенной «Дюны» с функцией утоления жажды
Инженеры воссоздали дистикомб — это костюм фременов, описанный писателем Фрэнком Гербертом в книгах цикла «Дюна».

Костюм изготовлен из легкого, но прочного материала, который плотно прилегает к телу, обеспечивая максимальную защиту от песка и солнечных лучей. Встроенный термоэлектрический охладитель поддерживает комфортную температуру тела, предотвращая перегрев в условиях пустыни.

Также костюм оснащен системой, которая собирает пот и другие выделения организма, перерабатывает их и превращает в питьевую воду. Эта вода хранится в специальной колбе и подается по трубке прямо ко рту, что позволяет фременам утолять жажду, не снимая костюм. При этом его дыхательная система и маска обеспечивают фильтрацию воздуха, защищая носителя от вдыхания песка и других загрязнений.

В оригинальной вселенной все костюмы окрашены в цвета пустыни, что позволяет экипированным в них людям сливаться с окружающей средой и оставаться незаметными для врагов. Он также обеспечивает дополнительную защиту от мелких механических повреждений и колющих ударов.

В первой части последней экранизации «Дюны» Пол Атрейдес в исполнение Тимоти Шаломе и его мать Леди Джессика, попадая впервые в пустыню, надевают костюмы, окрашенные в черные цвета. Скорее всего, такой выбор был сделан не из-за практичных соображений, а ради усиления визуального эффекта. Черные костюмы контрастируют с песчаным фоном пустыни Арракис, делая персонажей более заметными и выделяющимися в кадре.

Пол Атрейдес и его мать Леди Джессика в черномПол Атрейдес и его мать Леди Джессика в черном
Пол Атрейдес и его мать Леди Джессика в черном. Фото: кадр

Однако уже во второй части цикла мы видим, что костюм Пола приобрел защитные цвета, более характерные для фрименов. А вот в обсидиановый черный костюм одели его противника — Фейд-Раута Харконнена. Это племянник барона Владимира Харконнена, главы дома Харконнен, который также является злейшим врагом дома Атрейдес.

Битва Пола с ХарконненомБитва Пола с Харконненом
Битва Пола с Харконненом. Фото: кадр

В книге отмечено, что комбинезон был изобретен дзен-суннитами — предками фременов с планеты Дюна.

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#Кино#Повреждения#Маска#Дюна#Фремены#Костюм#Тимоти Шаломе#Арракис
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