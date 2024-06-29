Стоит ли говорить своему мужчине о прошлых отношениях

Posted 29 июня, 08:02
Published 29 июня, 08:02
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
По мнению психолога Ольги Романив, существует целый список причин, по которым не стоит рассказывать любимому человеку истории о бывших.
Мужчина, узнав о прошлых отношениях партнерши, может начать ее ревновать. Он посчитает, что вы сравниваете его с бывшим, и начнет пытаться превзойти его. Или в приступах агрессии начнет попрекать партнершу в том, что она сохранила теплые чувства к бывшему возлюбленному.
Зрелый мужчина, который хочет построить с вами долгосрочные отношения, может расценить рассказы о бывшем как легкомыслие. Со стороны может показаться, что партнерша — наивная барышня, застрявшая в прошлых отношениях и при этом уже пытающаяся завести новые.
Не стоит рассказывать о бывших еще и потому, что мужчина может потерять доверие к своей возлюбленной. Между вами встанет тень прошлых отношений, которая не даст развиваться текущим чувствам.
Если мужчина сам задает вопросы о бывших, не стоит рассказывать ему все подробности. Гораздо лучше будет сказать, что вам не хотелось бы вспоминать о прошлом, потому что у вас замечательное настоящее с любимым человеком. В случае, когда мужчина настойчиво расспрашивает о бывших, стоит задуматься. Возможно, он пытается вами манипулировать, пытаясь упрекнуть в слишком бурном прошлом.
Психолог Андрей Зберовский предупреждает:
«Сначала благожелательно выслушав ваши излияния о мужчинах в вашей жизни и о том, как, где и когда вы кого-то любили, ваш новый друг затем будет неоднократно использовать полученную от вас информацию против вас же самой!»
Прежде чем рассказывать любимому о своих бывших, учтите, что мужчины реагируют на женские слова совсем не так, как того от них ожидают.
Еще один важный момент — не рассказывайте больше, чем об одних отношениях. «Каждый, кто не первый, тот у нас второй». Пусть эта строчка из песни станет маленьким правилом.
Если вы обмолвились, что были в отношениях раньше, уточните, что это было давно. Так мужчина не будет переживать о том, что является для вас временной заменой, лекарством от одиночества.
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