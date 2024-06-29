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Posted 29 июня, 08:02

Published 29 июня, 08:02

Modified 9 сентября, 23:50

Updated 9 сентября, 23:50

Стоит ли рассказывать о бывших мужчинах своему любимому — советы психолога

Стоит ли говорить своему мужчине о прошлых отношениях

29 июня 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Стоит ли рассказывать о бывших мужчинах своему любимому — советы психолога
Психолог Ольга Романив рассказала, стоит ли упоминать в своих отношениях о бывших молодых людях.

Почему не стоит рассказывать партнеру о бывших

По мнению психолога Ольги Романив, существует целый список причин, по которым не стоит рассказывать любимому человеку истории о бывших.

Ревность

Мужчина, узнав о прошлых отношениях партнерши, может начать ее ревновать. Он посчитает, что вы сравниваете его с бывшим, и начнет пытаться превзойти его. Или в приступах агрессии начнет попрекать партнершу в том, что она сохранила теплые чувства к бывшему возлюбленному.

Обвинения в легкомыслии

Зрелый мужчина, который хочет построить с вами долгосрочные отношения, может расценить рассказы о бывшем как легкомыслие. Со стороны может показаться, что партнерша — наивная барышня, застрявшая в прошлых отношениях и при этом уже пытающаяся завести новые.

Недоверие партнера

Не стоит рассказывать о бывших еще и потому, что мужчина может потерять доверие к своей возлюбленной. Между вами встанет тень прошлых отношений, которая не даст развиваться текущим чувствам.

Не стоит рассказывать о бывших еще и потому, что мужчина может потерять доверие к своей возлюбленнойНе стоит рассказывать о бывших еще и потому, что мужчина может потерять доверие к своей возлюбленной
Не стоит рассказывать о бывших еще и потому, что мужчина может потерять доверие к своей возлюбленной. Фото: Изображение Midjourney

Неудобные вопросы

Если мужчина сам задает вопросы о бывших, не стоит рассказывать ему все подробности. Гораздо лучше будет сказать, что вам не хотелось бы вспоминать о прошлом, потому что у вас замечательное настоящее с любимым человеком. В случае, когда мужчина настойчиво расспрашивает о бывших, стоит задуматься. Возможно, он пытается вами манипулировать, пытаясь упрекнуть в слишком бурном прошлом.

Психолог Андрей Зберовский предупреждает:

«Сначала благожелательно выслушав ваши излияния о мужчинах в вашей жизни и о том, как, где и когда вы кого-то любили, ваш новый друг затем будет неоднократно использовать полученную от вас информацию против вас же самой!»
Если мужчина сам задает вопросы о бывших, не стоит рассказывать ему все подробностиЕсли мужчина сам задает вопросы о бывших, не стоит рассказывать ему все подробности
Если мужчина сам задает вопросы о бывших, не стоит рассказывать ему все подробности. Фото: Изображение Midjourney

Что стоит помнить женщине

Прежде чем рассказывать любимому о своих бывших, учтите, что мужчины реагируют на женские слова совсем не так, как того от них ожидают.

Еще один важный момент — не рассказывайте больше, чем об одних отношениях. «Каждый, кто не первый, тот у нас второй». Пусть эта строчка из песни станет маленьким правилом.

Если вы обмолвились, что были в отношениях раньше, уточните, что это было давно. Так мужчина не будет переживать о том, что является для вас временной заменой, лекарством от одиночества.

#Общество#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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