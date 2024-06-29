Стоит ли говорить своему мужчине о прошлых отношениях

Если мужчина сам задает вопросы о бывших, не стоит рассказывать ему все подробности. Гораздо лучше будет сказать, что вам не хотелось бы вспоминать о прошлом, потому что у вас замечательное настоящее с любимым человеком. В случае, когда мужчина настойчиво расспрашивает о бывших, стоит задуматься. Возможно, он пытается вами манипулировать, пытаясь упрекнуть в слишком бурном прошлом.