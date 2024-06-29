Стать счастливым за год: 7 целей, которые должны быть у каждого

Posted 29 июня, 17:01
Published 29 июня, 17:01
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
Заведите себе в привычку проводить мозговой штурм с самим собой хотя бы раз в три месяца. Останьтесь наедине и подумайте, что для вас важно, что вы цените в себе и людях, опишите свои слабые и сильные стороны. На основе самоанализа определите свои ценности и начните жить своей жизнью. Например, «Я люблю независимость, поэтому я смогу выбраться из долгов и быть самостоятельным», «Мне интересны новые впечатления, поэтому я уделю больше времени путешествиям», др.
Поставьте себе цель прочитывать хотя бы одну книгу в месяц. Подберите список литературы на основе своих предпочтений, но уделяйте время не только художественным текстам, но и книгам по саморазвитию.
Распределите время так, чтобы в вашей жизни было время и на работу, и на общение с друзьями, и на семью, и на уединенный отдых. Четко следуйте плану: например, раз в неделю встречи с друзьями, раз в месяц — семейная поездка, два раза в неделю — уединенный релакс и т. д.
Поставьте себе цель меньше «залипать» в соцсетях и смотреть телевизор. Посвятите это время новому увлечению. Не важно, чем вы будете заниматься и как надолго вас хватит. Главное — чтобы новое хобби приносило вам удовольствие и новые эмоции.
Цените окружающих и всё то, что вам дает Вселенная. Старайтесь чаще говорить близким слова благодарности, умейте прощать и не накапливать обиды.
Составьте ежемесячный план питания и используйте только натуральные и полезные продукты. Больше времени проводите на природе и гуляйте ежедневно. Найдите спорт или упражнения, которые вам по душе, старайтесь соблюдать режим сна и отдыха.
Вы сами — лучшая ваша инвестиция. Пройдите курсы, обучитесь новой профессии или навыкам, расширяйте свой опыт и кругозор. Вновь приобретенные знания могут пригодится в любое время и защитить вас от выгорания, депрессии и безденежья.
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