Стать счастливым за год: 7 целей, которые должны быть у каждого

Заведите себе в привычку проводить мозговой штурм с самим собой хотя бы раз в три месяца. Останьтесь наедине и подумайте, что для вас важно, что вы цените в себе и людях, опишите свои слабые и сильные стороны. На основе самоанализа определите свои ценности и начните жить своей жизнью. Например, «Я люблю независимость, поэтому я смогу выбраться из долгов и быть самостоятельным», «Мне интересны новые впечатления, поэтому я уделю больше времени путешествиям», др.