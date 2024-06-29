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Posted 29 июня, 17:01

Published 29 июня, 17:01

Modified 10 сентября, 03:03

Updated 10 сентября, 03:03

Стать счастливым за год: 7 целей, которые должны быть у каждого

Стать счастливым за год: 7 целей, которые должны быть у каждого

29 июня 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Стать счастливым за год: 7 целей, которые должны быть у каждого
При правильном подходе список целей — это система, работающая на вас. Сверяясь с этим списком, вы сможете контролировать свою жизнь и развитие, отмечать точки роста и праздновать успехи.

Проведите мозговой штурм

Заведите себе в привычку проводить мозговой штурм с самим собой хотя бы раз в три месяца. Останьтесь наедине и подумайте, что для вас важно, что вы цените в себе и людях, опишите свои слабые и сильные стороны. На основе самоанализа определите свои ценности и начните жить своей жизнью. Например, «Я люблю независимость, поэтому я смогу выбраться из долгов и быть самостоятельным», «Мне интересны новые впечатления, поэтому я уделю больше времени путешествиям», др.

Заведите себе в привычку проводить мозговой штурм с самим собой хотя бы раз в три месяцаЗаведите себе в привычку проводить мозговой штурм с самим собой хотя бы раз в три месяца
Заведите себе в привычку проводить мозговой штурм с самим собой хотя бы раз в три месяца. Фото: 1MI

Запланируйте чтение книг

Поставьте себе цель прочитывать хотя бы одну книгу в месяц. Подберите список литературы на основе своих предпочтений, но уделяйте время не только художественным текстам, но и книгам по саморазвитию.

Поставьте себе цель прочитывать хотя бы одну книгу в месяцПоставьте себе цель прочитывать хотя бы одну книгу в месяц
Поставьте себе цель прочитывать хотя бы одну книгу в месяц. Фото: Изображение Midjourney

Расставьте приоритеты

Распределите время так, чтобы в вашей жизни было время и на работу, и на общение с друзьями, и на семью, и на уединенный отдых. Четко следуйте плану: например, раз в неделю встречи с друзьями, раз в месяц — семейная поездка, два раза в неделю — уединенный релакс и т. д.

Распределите время так, чтобы в вашей жизни было время и на работу, и на общение с друзьями, и на семью, и на уединенный отдыхРаспределите время так, чтобы в вашей жизни было время и на работу, и на общение с друзьями, и на семью, и на уединенный отдых
Распределите время так, чтобы в вашей жизни было время и на работу, и на общение с друзьями, и на семью, и на уединенный отдых. Фото: Изображение Midjourney

Заведите новое хобби

Поставьте себе цель меньше «залипать» в соцсетях и смотреть телевизор. Посвятите это время новому увлечению. Не важно, чем вы будете заниматься и как надолго вас хватит. Главное — чтобы новое хобби приносило вам удовольствие и новые эмоции.

Не важно, чем вы будете заниматься и как надолго вас хватит, главное — чтобы хобби приносило удовольствиеНе важно, чем вы будете заниматься и как надолго вас хватит, главное — чтобы хобби приносило удовольствие
Не важно, чем вы будете заниматься и как надолго вас хватит, главное — чтобы хобби приносило удовольствие. Фото: 1MI

Практикуйте позитив и благодарность

Цените окружающих и всё то, что вам дает Вселенная. Старайтесь чаще говорить близким слова благодарности, умейте прощать и не накапливать обиды.

Старайтесь чаще говорить близким слова благодарности, умейте прощать и не накапливать обидыСтарайтесь чаще говорить близким слова благодарности, умейте прощать и не накапливать обиды
Старайтесь чаще говорить близким слова благодарности, умейте прощать и не накапливать обиды. Фото: Изображение Midjourney

Заведите полезные привычки

Составьте ежемесячный план питания и используйте только натуральные и полезные продукты. Больше времени проводите на природе и гуляйте ежедневно. Найдите спорт или упражнения, которые вам по душе, старайтесь соблюдать режим сна и отдыха.

Найдите спорт или упражнения, которые вам по душе, старайтесь соблюдать режим сна и отдыхаНайдите спорт или упражнения, которые вам по душе, старайтесь соблюдать режим сна и отдыха
Найдите спорт или упражнения, которые вам по душе, старайтесь соблюдать режим сна и отдыха. Фото: Изображение Midjourney

Инвестируйте в себя

Вы сами — лучшая ваша инвестиция. Пройдите курсы, обучитесь новой профессии или навыкам, расширяйте свой опыт и кругозор. Вновь приобретенные знания могут пригодится в любое время и защитить вас от выгорания, депрессии и безденежья.

Пройдите курсы, обучитесь новой профессии или навыкам, расширяйте свой опыт и кругозорПройдите курсы, обучитесь новой профессии или навыкам, расширяйте свой опыт и кругозор
Пройдите курсы, обучитесь новой профессии или навыкам, расширяйте свой опыт и кругозор. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Привычки#Все материалы авторов#Жизнь
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