Стало известно самое главное заблуждение о развитии мозга

Posted 29 июня, 08:22
Published 29 июня, 08:22
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
Это значит, что люди, не достигшие этого рубежа, не способны в полной мере анализировать ситуации и принимать рациональные решения. Соответственно, они менее ответственны по сравнению с людьми более старшего возраста. Нейробиолог, научный блогер Дин Бернетт назвал это мифом и указал, что возраст — это только цифра.
По мнению эксперта, утверждение о том, что мозг созревает к 25 годам, не имеет реальных доказательств. На сегодняшний день нет ни одного конкретного исследования, на которое можно было бы сослаться как на достоверный источник. Бернетт предположил, что этот миф появился на основе исследований сканирования мозга, в которых участвовали испытуемые до двадцати пяти лет. То есть возрастное ограничение в данном случае обусловлено контекстом, на не биологией.
Нейробиолог Бернетт утверждает, что мозг развивается и до, и после 25 лет. Сложно с точностью определить, когда заканчивается его развитие и созревание. Человеческий мозг — сложный механизм, состоящий из множества областей, созревающих с разной скоростью. Но даже те из них, которые находятся еще в развивающемся состоянии, способны функционировать.
Например, лобные доли мозга, отвечающие за мышление и рассуждения, формируются к шести годам. В этом возрасте ребенок уже может думать, анализировать, делать выводы. Так же и с принятием решений: даже если люди моложе 25 лет не «так хороши» в этом отношении по сравнению с более старшими людьми, они все же могут это делать. Данное утверждение блогер проиллюстрировал следующим примером: он не так силен, как победитель конкурса по силовой атлетике, однако это не лишает его права заносить в машину тяжелые покупки.
Если бы мнение о неполной развитости мозга до 25 лет было фактом, то это отражалось бы на всех сферах жизни. Тем не менее служба в армии, административная и уголовная ответственность распространяются на лиц, не достигших данного возрастного рубежа. Получить ученую степень также можно уже в двадцать лет, а футбольные академии принимают игроков уже с девяти лет. И это лишь немногие примеры того, как людям доверяют принимать важные для жизни решения задолго до того, как их мозг «полностью сформировался». Если же настаивать на том, что не достигшие 25-летия люди слишком неразвиты для принятия решений, то последствия могут быть серьезными, отмечает ученый.
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