Стало известно самое главное заблуждение о развитии мозга

Если бы мнение о неполной развитости мозга до 25 лет было фактом, то это отражалось бы на всех сферах жизни. Тем не менее служба в армии, административная и уголовная ответственность распространяются на лиц, не достигших данного возрастного рубежа. Получить ученую степень также можно уже в двадцать лет, а футбольные академии принимают игроков уже с девяти лет. И это лишь немногие примеры того, как людям доверяют принимать важные для жизни решения задолго до того, как их мозг «полностью сформировался». Если же настаивать на том, что не достигшие 25-летия люди слишком неразвиты для принятия решений, то последствия могут быть серьезными, отмечает ученый.