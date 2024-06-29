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Posted 29 июня, 11:30

Published 29 июня, 11:30

Modified 10 сентября, 03:17

Updated 10 сентября, 03:17

Создатели «Фокус-покуса» снимают третью часть фильма

29 июня 2024, 11:30
Создатели «Фокус-покуса» обещают, что на экраны выйдет продолжение фильма. В проекте примет участие известная американская киноактриса Бетт Мидлер. Она сыграет роль ведьмы по имени Уиннифред. Об этом рассказала сама знаменитость.

Эта сказка жутковатая, но захватывающая. Образ ведьмы — из эпохи Шекспира. Она обладает теми качествами, которые зритель любит в великом злодее, — порочностью, веселостью и нелепым внешним видом. По словам 78-летней актрисы, в жизни она является практически полной противоположностью своего экранного персонажа.

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