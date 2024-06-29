Создатели «Фокус-покуса» снимают третью часть фильма

Эта сказка жутковатая, но захватывающая. Образ ведьмы — из эпохи Шекспира. Она обладает теми качествами, которые зритель любит в великом злодее, — порочностью, веселостью и нелепым внешним видом. По словам 78-летней актрисы, в жизни она является практически полной противоположностью своего экранного персонажа.