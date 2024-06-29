Новые участницы появятся в группе Serebro

Posted 29 июня, 06:41
Published 29 июня, 06:41
Modified 9 сентября, 23:17
Updated 9 сентября, 23:17
В начале марта Фадеев сообщил о намерении возродить группу Serebro в новом составе. Тогда уже были выбраны две солистки, и продолжался поиск третьей.
Группа появилась в 2006 году. Продюсер признался, что изначально создавал ее для участия в конкурсе «Евровидение», где коллектив занял только третье место. Фронтвумен группы тогда стала финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Елена Темникова.
Группа просуществовала до 2019 года и пережила 6 составов. При этом до 2014 года из списка всегда выпадала третья участница. Участница первого состава Марина Лизоркина продержалась в коллективе 2 года. А вот Ольга Серябкина и Елена Темникова, несмотря на внутренние конфликты и подозрения фронтвумен в интимной связи Серябкиной с продюсером проекта Фадеевым, выступали вместе до 2014 года. В разное время участниками проекта также становились Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Полина Фаворская, Катя Кищук и Татьяна Моргунова.
Сам Фадеев заявил, что продюсирование группы в ее начальном составе связано с мерзкими воспоминаниями. В частности, он неоднократно упоминал, что участницы постоянно пользовались его добротой в корыстных интересах.
Напомним, что Фадеев стал известен как продюсер в начале 2000-х годов, когда начал работать с молодыми исполнителями и группами. Среди его артистов и проектов — Линда, Глюк’oZa, Ёлка и победительница шоу «Голос» Наргиз Закирова.
В 2003 году Максим Фадеев основал собственный музыкальный лейбл MALFA, который занимается продюсированием и продвижением артистов.
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