Новые участницы появятся в группе Serebro

Группа просуществовала до 2019 года и пережила 6 составов. При этом до 2014 года из списка всегда выпадала третья участница. Участница первого состава Марина Лизоркина продержалась в коллективе 2 года. А вот Ольга Серябкина и Елена Темникова, несмотря на внутренние конфликты и подозрения фронтвумен в интимной связи Серябкиной с продюсером проекта Фадеевым, выступали вместе до 2014 года. В разное время участниками проекта также становились Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Полина Фаворская, Катя Кищук и Татьяна Моргунова.