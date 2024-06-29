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Posted 29 июня, 11:36

Published 29 июня, 11:36

Modified 10 сентября, 03:18

Updated 10 сентября, 03:18

Кристина Асмус рассказала о стоимости своего летнего отпуска

29 июня 2024, 11:36
Киноактриса Кристина Асмус отправилась в отпуск на остров Бали. Номер в отеле, где она остановилась, стоит сто сорок тысяч рублей в сутки. Курортный комплекс называется Capella Ubud и считается одним из самых лучших в Азии.

Отель находится в джунглях Индонезии. За окном номера простираются тропические лесные пейзажи. Посетители останавливаются в комфортабельных шатрах. На территории отеля работают SPA-центр, спортзал и рестораны.

Актриса отдыхает на Бали с 17 июня. Она пояснила, что специально взяла отпуск, чтобы побыть рядом с дочерью.

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#Путешествия#Знаменитости#Все материалы авторов
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