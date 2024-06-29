Королева вечеринки: как небанально отметить день рождения

В аквапарке не будет скучно человеку любого возраста. Здесь вы сможете прокатиться на высоких горках, полежать на шезлонгах, выпить прохладительные напитки и просто поплавать в бассейне. Кроме того, отметить день рождения в экзотической атмосфере можно в любой сезон — накупаться получится и зимой.