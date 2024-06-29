Как понять, что человек глупый

Глупый человек, как правило, очень упрям. Он может очень долго доказывать вам что-либо, называя ваши возражения ерундой. При этом противопоставить хоть какие-то весомые аргументы в споре такой собеседник не может, да и не хочет. Он пытается выиграть в споре, повышая голос и напирая на оппонента с одним и тем же утверждением. Примечательно, что глупые люди очень любят спорить о том, в чем сами не разбираются. Это особенно хорошо заметно в виртуальных беседах, где можно встретить любителей поспорить ради спора и «экспертно» порассуждать на сложные темы.