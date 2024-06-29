Как понять, что человек глупый

Posted 29 июня, 08:15
Published 29 июня, 08:15
Modified 9 сентября, 23:59
Updated 9 сентября, 23:59
Глупый человек, как правило, очень упрям. Он может очень долго доказывать вам что-либо, называя ваши возражения ерундой. При этом противопоставить хоть какие-то весомые аргументы в споре такой собеседник не может, да и не хочет. Он пытается выиграть в споре, повышая голос и напирая на оппонента с одним и тем же утверждением. Примечательно, что глупые люди очень любят спорить о том, в чем сами не разбираются. Это особенно хорошо заметно в виртуальных беседах, где можно встретить любителей поспорить ради спора и «экспертно» порассуждать на сложные темы.
Верный признак глупого человека — отсутствие элементарных знаний. Речь не о том, что ваш собеседник не знает, как правильно пишется словосочетание «коллежский асессор» или не может процитировать Бродского. Речь идет о самых простых познаниях из школьной программы. Глупые люди плохо учатся и часто считают чтение или другие интеллектуальные занятия прерогативой неудачников, «ботаников». Поэтому беседу с таким человеком поддерживать трудно — с ним просто нечего обсудить. Особенно, если вы не смотрите скандальные ток-шоу и не имеете общих знакомых, которых глупцы очень любят обсуждать за глаза.
Глупые люди, как правило, не слишком удачливы в личной жизни и финансовых делах. Поэтому один из их главных признаков — стремление самоутверждаться за счет других любым доступным способом. Как правило, они предпочитают задавать собеседникам бестактные вопросы. Например, они любят поинтересоваться личной жизнью собеседника, спросить, почему он не завел детей, не женился или не перешел на более высокооплачиваемую работу. Также от них можно ожидать «ценных» советов и рекомендаций — глупые «специалисты по всему» очень любят учить других правильно жить. Кроме того, глупцы не упускают возможности похвастаться и обязательно поставят вам в пример себя любимого.
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