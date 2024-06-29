Как начать зарабатывать 1 млн рублей в месяц

Облигации менее рискованны, чем например акции, стоимость которых колеблется в зависимости от курса рубля, но имеют доходность выше чем депозитный вклад, в среднем от 10-16%. Однако риск остаться без всего всё равно есть, например в случае дефолта организации, так как облигации — не застрахованный продукт. При этом, чтобы получать высокий доход понадобиться не менее 100 млн рублей для инвестиций.