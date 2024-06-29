Как начать зарабатывать 1 млн рублей в месяц

Posted 29 июня, 07:55
Published 29 июня, 07:55
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Среднестатистический россиянин мечтает получать в месяц один миллион рублей. Но мало кто знает, что их мечты для других людей оказываются обычной реальностью. Есть много способов стать богатым человеком, доходы которого растут миллионами.
В Москве есть много вакансий, которые предлагают зарплату от 500 тысяч рублей и до 1 млн. Чтобы претендовать на такую должность у соискателя должна быть соответствующая компетенция и профессионализм на должном уровне.
Чтобы иметь возможность получать высокую зарплату, в первое время своей трудовой деятельности придется много трудиться, вкладывать в свое развитие и нарабатывать опыт.
Вторым способом разбогатеть является ведение предпринимательской деятельности, доходность которой будет сильно зависеть от выбранной отрасли. Если брать самую элементарную стратегию «купи-продай», то даже в этом бизнесе нужны серьезные вложения, чтобы была отдача в виде одного миллиона заработанных денег в месяц.
Если есть предпринимательская жилка, составлен план и вы горите идеей открыть свое дело, будьте осторожны с кредитами, так как любой бизнес сопряжен с высокими рисками.
Чтобы стабильно зарабатывать деньги и не зависеть от высоких рисков предпринимательства, стоит обратить внимание на пассивные методы заработка. К сожалению, они не гарантируют 100% доходность и не сильно покрывают инфляцию, но позволяют спокойно трудиться на любимой, хоть малооплачиваемой работе или вообще не работать.
Вложение денег в депозит приносит невысокую прибыль, в среднем до 6-12% годовых. Но чтобы получать высокие дивиденды, необходим большой вклад. Например, разместив не менее 150 млн рублей, вы можете получать до 1 млн рублей в месяц.
Облигации — это долговые ценные бумаги, которые вы приобретаете у компании или государства. Смысл этой инвестиции сводится к тому, что покупатель одалживает эмитенту деньги на определенный срок, а взамен получает ценную бумагу и проценты. Доход в основном складывается из регулярных выплат, которые будут поступать за пользование вашими деньгами.
Облигации менее рискованны, чем например акции, стоимость которых колеблется в зависимости от курса рубля, но имеют доходность выше чем депозитный вклад, в среднем от 10-16%. Однако риск остаться без всего всё равно есть, например в случае дефолта организации, так как облигации — не застрахованный продукт. При этом, чтобы получать высокий доход понадобиться не менее 100 млн рублей для инвестиций.
Покупка коммерческой недвижимости в последнее время считается долее доходной инвестицией, нежели жилая. Можно приобрести объект и получать с него пассивный доход, отдав управление управляющей компании. Сколько ожидать прибыли — сложно сказать, так как все зависит от типа недвижимости, места расположения, ремонта, площади и предназначения. Это может быть выкупленное помещение в жилом доме под парикмахерскую или складское помещение под товары.
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