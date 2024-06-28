Замок фон Гаслера в Твери — былое величие роскоши

Posted 28 июня, 04:24
Published 28 июня, 04:24
Modified 10 сентября, 03:02
Updated 10 сентября, 03:02
Даже в заброшенном виде замок представляет собой величественное зрелище: главное здание усадьбы неплохо сохранилось, вокруг него раскинулся огромный парк с мостиками и скульптурами.
История усадьбы начинается с 1797 года, когда император Павел I пожаловал эти земли вкупе с крепостными военному чиновнику Ивану Сназину вместе с чином генерала. Новый хозяин решил создать обширное поместье Ивановское. Он строит большой дом с флигелями, церковь, постройки хозяйственного назначения. Наследие отца приумножил сын Ивана Сназина — Павел, который возвел новый дом, построил оранжереи, благоустроил прилегающую территорию.
А вот у Павла наследников мужского пола не оказалось, и дом после него перешел во владение его дочери Софьи. Та наняла нового управляющего поместьем — Владимира фон Гаслера, за которого впоследствии вышла замуж.
Именно Гаслер затеял обширное обновление усадьбы. Он реконструировал главный хозяйский дом, благоустроил парковую территорию и сад, в котором стал выращивать южные экзотические растения. Также в этот период появились новые условия для местных крестьян: сенокосные угодья, пастбища, небольшая школа, лесопилка.
После революции овдовевший Владимир фон Гаслер с новой семьей вынужден был уехать из имения в Петербург. На месте некогда процветающей усадьбы сначала располагался детский дом, затем тут организовали свиносовхоз, потом территорию адаптировали под нужды санатория. В годы Великой Отечественной войны в поместье Гаслера располагался госпиталь. А с наступлением мирного времени тут открыли дом отдыха под названием «Голубые озера».
Увы, с 90-х годов замок Гаслера находится в аварийном состоянии и буквально разваливается на глазах. Спасти его пытаются местные волонтеры и краеведы из «Вышневолоцкого краеведческого общества». Они убирают обширную территорию и следят, чтобы мародеры окончательно не разграбили старинное поместье.
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