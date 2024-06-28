Замок фон Гаслера в Твери — былое величие роскоши

После революции овдовевший Владимир фон Гаслер с новой семьей вынужден был уехать из имения в Петербург. На месте некогда процветающей усадьбы сначала располагался детский дом, затем тут организовали свиносовхоз, потом территорию адаптировали под нужды санатория. В годы Великой Отечественной войны в поместье Гаслера располагался госпиталь. А с наступлением мирного времени тут открыли дом отдыха под названием «Голубые озера».