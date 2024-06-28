Ученые придумали универсальное противоядие от укусов змей

Posted 28 июня, 06:04
Published 28 июня, 06:04
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Существующие противоядия создаются по технологии, разработанной более 100 лет назад. Этот процесс включает введение доз змеиного яда лошадям или другим животным для стимуляции выработки антител их иммунной системой, что является как опасным, так и ограниченным методом.
Новое исследование сосредоточилось на длинноцепочечных трехпальцевых альфа-нейротоксинах — основном компоненте токсина в яде змей, который вызывает паралич, отключая необходимый для движения белок. Ученые проанализировали около шестидесяти миллиардов антител человека, чтобы найти те, которые лучше всего связываются с этим нейротоксином. Было выявлено более десяти перспективных кандидатов, но в тестах на клетках человека выделилось одно антитело.
Эффективность нового антитела была протестирована на животных. Мыши, которым не вводили это антитело, умирали в течение ближайших четырех часов после отравления, тогда как все получившие лечение грызуны выжили, даже если введение антитела задерживалось на 20 минут. Средство не смогло защитить мышей лишь от яда королевской кобры.
Исследователи надеются, что научная стратегия сможет быть адаптирована для других ядовитых токсинов. Они верят, что синтетические антитела могут быть объединены в смесь, способную нейтрализовать токсины всех ядовитых змей, обитающих в мире.
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