Ученые придумали универсальное противоядие от укусов змей

Новое исследование сосредоточилось на длинноцепочечных трехпальцевых альфа-нейротоксинах — основном компоненте токсина в яде змей, который вызывает паралич, отключая необходимый для движения белок. Ученые проанализировали около шестидесяти миллиардов антител человека, чтобы найти те, которые лучше всего связываются с этим нейротоксином. Было выявлено более десяти перспективных кандидатов, но в тестах на клетках человека выделилось одно антитело.