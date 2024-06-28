Топ способов убрать запах в стиральной машине

Появление плесени. Это может произойти, если вы не проветриваете барабан и всегда держите дверцу закрытой после стирки. На внутренней поверхности бака могут оставаться частицы грязи, пыли, шерсти и различные микроорганизмы.

Также появление запаха может быть связано с использованием барабана для хранения грязных вещей.