Топ способов убрать запах в стиральной машине

Posted 28 июня, 06:12
Published 28 июня, 06:12
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
Если после стирки вещей в вашей стиральной машине появляется запах затхлости, это явный признак того, что ее необходимо срочно очистить. Причины этого могут быть разными, ниже перечислены основные:
Появление плесени. Это может произойти, если вы не проветриваете барабан и всегда держите дверцу закрытой после стирки. На внутренней поверхности бака могут оставаться частицы грязи, пыли, шерсти и различные микроорганизмы.
Также появление запаха может быть связано с использованием барабана для хранения грязных вещей.
Засор в фильтре машины или ее сливном шланге. Это также может привести к появлению застоя и неприятного запаха.
Важно осознавать, что запах — это не корень проблемы, а лишь ее проявление. Поэтому необходимо бороться не с самим запахом, а с грязью, засорами и плесенью внутри стиральной машины.
Найти специальное средство для очистки стиральной машины не составляет труда — производители выпускают порошки, гели и таблетки для проведения сервисных стирок и защиты от накипи.
В большинстве таких средств содержатся кислоты, которые эффективно удаляют мыльные отложения и известковые налеты. Также часто встречаются дезинфицирующие компоненты на основе хлора. Важно, чтобы на упаковке продукта была информация о его безопасности для внутренних резиновых уплотнителей.
Быстро и эффективно удалять грязь и мыльные отложения может пищевая сода. Просто насыпьте небольшое количество ее в лоток для моющих средств и прямо в бак стиральной машины. Для проведения очистки достаточно запустить режим быстрой стирки.
Лимонная кислота является одним из наиболее популярных народных средств для очистки. Для процедуры достаточно одного стандартного пакетика, который обычно содержит около 100 грамм. Просто добавьте порошок в барабан и запустите режим кипячения. Завершите процесс дополнительным полосканием.
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