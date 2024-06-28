Можно ли поливать комнатные цветы водопроводной водой без риска им навредить

Чтобы делать воду из-под крана максимально безопасной для растений, ее следует отстоять в течение как минимум суток-двух, а лучше — нескольких дней. Для отстаивания воды следует взять чистую посуду, чтобы избежать загрязнения воды вредными для цветов веществами. Крышку емкости не нужно плотно закрывать, чтобы к воде сохранялся доступ воздуха. И наконец, не стоит слишком долго держать одну и ту же воду в сосуде, так как там начинают размножаться бактерии.