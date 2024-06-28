Можно ли поливать комнатные цветы водопроводной водой без риска им навредить

Posted 28 июня, 12:04
Published 28 июня, 12:04
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
По мнению экспертов, качество воды для полива домашних растений имеет немаловажное значение. Дело в том, что цветам в большинстве случаев нужна мягкая вода, не содержащая большого количества солей или минералов, а ее температура должна быть комнатной, чтобы не повредить корни.
Отличным вариантом для полива комнатных цветов может стать дождевая вода, которая благодаря своему составу очень полезна для растений. Также, если у вас есть аквариум, можно брать воду для полива оттуда — она содержит много питательных веществ. Кроме того, можно покупать для полива цветов бутилированную воду.
Но если у вас нет возможности собирать дождевую воду, вы не держите дома рыбок и не хотите регулярно тратиться на воду в бутылках, вам придется использовать воду из-под крана. В этом случае хорошим вариантом может стать фильтрование водопроводной воды, но приобретение качественных фильтров может ударить по карману, поэтому самое простое — это отстаивание воды.
Чтобы делать воду из-под крана максимально безопасной для растений, ее следует отстоять в течение как минимум суток-двух, а лучше — нескольких дней. Для отстаивания воды следует взять чистую посуду, чтобы избежать загрязнения воды вредными для цветов веществами. Крышку емкости не нужно плотно закрывать, чтобы к воде сохранялся доступ воздуха. И наконец, не стоит слишком долго держать одну и ту же воду в сосуде, так как там начинают размножаться бактерии.
А еще водопроводную воду перед использованием для полива цветов можно обогатить полезными веществами, добавив в нее удобрение, компостный чай или экстракт водорослей. Не повредит также немного меда или сахара — эти продукты стимулируют рост числа полезных микроорганизмов в почве, что поможет растениям оставаться здоровыми.
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