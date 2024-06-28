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Posted 28 июня, 13:03

Published 28 июня, 13:03

Modified 10 сентября, 03:11

Updated 10 сентября, 03:11

Как стильно заправить футболку: 4 модных приема и советы по сочетаниям

28 июня 2024, 13:03
Футболка — универсальный элемент женского гардероба, который можно стилизовать с брюками, юбками, джинсами и даже платьями. Вот четыре способа, как современные модницы заправляют футболки, создавая элегантные образы, а также советы по сочетаниям.

Полная заправка

Заправьте футболку полностью в брюки, джинсы или юбку. Легкие складки у талии создадут аккуратный вид и избавят от лишних складок на бедрах. Поднимите руки вверх, чтобы футболка вытянулась и легла по фигуре.
Совет: Для полного заправления подойдут как облегающие, так и оверсайз футболки. Комбинируйте их с высокими джинсами или юбками-карандаш для создания классического и элегантного образа.

Заправка только спереди

Для небрежного и стильного вида заправьте передний край удлиненной оверсайз футболки. Используйте плотную ткань для создания аккуратных складок. Дополните образ модным кожаным ремнем.
Совет: Этот прием особенно хорошо смотрится с джинсами-бойфрендами или шортами. Используйте аксессуары, такие как ремни с крупной пряжкой или массивные браслеты, чтобы добавить изюминку.

Узлы на футболке

Завяжите края футболки в узлы спереди, сбоку или сзади. Для этого подойдет свободная футболка и резинка. Закрепите ткань, как пучок волос, чтобы узел держался при ходьбе, написал Marieclaire.ru.
Совет: Узлы отлично смотрятся с юбками с высокой талией или широкими брюками. Выбирайте футболки с принтами или яркими цветами, чтобы добавить интересные акценты.

Заправка в топ

Подверните края объемной футболки внутрь и заправьте в топ или лиф. Расправьте складки, чтобы они подчеркивали талию. Балансируйте объем сверху прямыми юбками, джинсами или шортами, чтобы сохранить пропорции фигуры.
Совет: Этот способ идеально подходит для создания спортивного или повседневного образа. Носите с кроссовками или сандалиями и добавьте джинсовую куртку для завершения образа.

Дополнительные советы по сочетаниям

  • Белая футболка: Идеально сочетается с любыми вещами. Носите с джинсами для повседневного образа или с яркими юбками для более праздничного вида.
  • Черная футболка: Универсальна для любого стиля. Комбинируйте с кожаными штанами для рокерского образа или с белыми брюками для контраста.
  • Футболка с принтом: Подходит для создания смелых и ярких образов. Сочетайте с однотонными брюками или юбками, чтобы сбалансировать яркость.
  • Облегающая футболка: Подходит для слоев. Носите под жакеты, кардиганы или комбинезоны.
  • Оверсайз футболка: Создает расслабленный и непринужденный вид. Носите с узкими джинсами или леггинсами для баланса объемов.

Экспериментируйте с различными комбинациями, чтобы найти свой уникальный стиль и всегда выглядеть модно и стильно!

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