Как стильно заправить футболку: 4 модных приема и советы по сочетаниям

Заправьте футболку полностью в брюки, джинсы или юбку. Легкие складки у талии создадут аккуратный вид и избавят от лишних складок на бедрах. Поднимите руки вверх, чтобы футболка вытянулась и легла по фигуре.

Совет: Для полного заправления подойдут как облегающие, так и оверсайз футболки. Комбинируйте их с высокими джинсами или юбками-карандаш для создания классического и элегантного образа.