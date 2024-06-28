Как скрыть аватарку WhatsApp от неизвестных абонентов?

Posted 28 июня, 05:08
Published 28 июня, 05:08
Modified 10 сентября, 03:11
Updated 10 сентября, 03:11
WhatsApp, насчитывающий около 2,4 миллиарда пользователей по всему миру, постоянно обновляет приложение для улучшения взаимодействия с пользователями. В связи с добавлением нескольких функций безопасности и приватности для обеспечения безопасной работы платформа вводит еще одну функцию, касающуюся личных данных. Пользователи приложения смогут вручную скрывать фото своего профиля от просмотра неизвестными людьми.
Для сохранения конфиденциальности и безопасности пользователей приложение внесло несколько обновлений на платформу. Некоторое время назад WhatsApp заблокировал функцию создания скриншотов фотографии профиля. Теперь никто не может сделать скриншот любой фотографии профиля из вашего списка контактов.
Если вам нужно скрыть фотографию своего профиля в WhatsApp от неизвестных людей / абонентов, вы можете легко сделать это сейчас.
Если вы не хотите, чтобы неизвестные абоненты видели ваше изображение на дисплее, вам нужно выбрать опцию «Мои контакты», которая будет показывать ваше изображение только сохраненными номерами, которые есть в вашей телефонной книге.
Также можно ограничить изображение для конкретных номеров, выбрав опцию «Мои контакты, кроме».
Если вы хотите, чтобы фото было доступно только вам, выберите — «Никто».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14