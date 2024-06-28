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Posted 28 июня, 05:08

Published 28 июня, 05:08

Modified 10 сентября, 03:11

Updated 10 сентября, 03:11

Пользователи Ватсапп теперь могут скрывать фото от неизвестных абонентов

Как скрыть аватарку WhatsApp от неизвестных абонентов?

28 июня 2024, 05:08
Фото: 1MI
Пользователи Ватсапп теперь могут скрывать фото от неизвестных абонентов
WhatsApp повысил уровень безопасности профиля, где пользователи могут вручную скрывать свои фотографии от неизвестных абонентов.

WhatsApp, насчитывающий около 2,4 миллиарда пользователей по всему миру, постоянно обновляет приложение для улучшения взаимодействия с пользователями. В связи с добавлением нескольких функций безопасности и приватности для обеспечения безопасной работы платформа вводит еще одну функцию, касающуюся личных данных. Пользователи приложения смогут вручную скрывать фото своего профиля от просмотра неизвестными людьми.

Как скрыть аватар ВатсаппКак скрыть аватар Ватсапп
Как скрыть аватар Ватсапп. Фото: 1MI

Конфиденциальность WhatsApp и безопасность пользователей

Для сохранения конфиденциальности и безопасности пользователей приложение внесло несколько обновлений на платформу. Некоторое время назад WhatsApp заблокировал функцию создания скриншотов фотографии профиля. Теперь никто не может сделать скриншот любой фотографии профиля из вашего списка контактов.

Если вам нужно скрыть фотографию своего профиля в WhatsApp от неизвестных людей / абонентов, вы можете легко сделать это сейчас.

Как скрыть фотографию своего профиля в WhatsApp?

  1. Откройте приложение WhatsApp на своем смартфоне.
  2. Нажмите на три точки в правом верхнем углу приложения
  3. Нажмите на опцию Настройки.
  4. Здесь вам нужно выбрать опцию Конфиденциальность
  5. Нажмите на опцию Фото профиля, где вы получите 4 варианта:
    • Все
    • Мои контакты
    • Мои контакты, кроме.
    • Никто.

Если вы не хотите, чтобы неизвестные абоненты видели ваше изображение на дисплее, вам нужно выбрать опцию «Мои контакты», которая будет показывать ваше изображение только сохраненными номерами, которые есть в вашей телефонной книге.

Также можно ограничить изображение для конкретных номеров, выбрав опцию «Мои контакты, кроме».

Если вы хотите, чтобы фото было доступно только вам, выберите — «Никто».

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