newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня, 05:58

Published 28 июня, 05:58

Modified 9 сентября, 22:34

Updated 9 сентября, 22:34

Таиланд-2024: что нужно знать о правилах въезда туристам из России

Как российским туристам попасть в Таиланд в 2024 году

28 июня 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
Таиланд-2024: что нужно знать о правилах въезда туристам из России
Рассказываем о правилах посещения Таиланда в 2024 году для российских туристов.

Виза

С 1 мая нынешнего года российским туристам без визы можно находиться в Таиланде до 60 дней. При этом в аэропорту при прилете в страну поставят отметку на 30 дней, а спустя этот срок визу нужно будет снова продлить.

Продление на следующий срок пребывания, то есть на 30 дней, ставит иммиграционная служба. Туда туристу нужно подать заявление вместе с загранпаспортом. При этом услуга платная — по последним данным, 1900 ТНВ (это примерно 4780 рублей).

Можно через 30 дней просто покинуть Таиланд и снова туда вернуться — безвизовый срок начинают отсчитывать заново.

Загранпаспорт

Сроки документа должны быть действительными на все время пребывания в стране. При въезде в Таиланд некоторые авиакомпании обращают внимание на даты действия загранпаспорта и могут попросту отказать в посадке на рейс. Хотя официально нет конкретных требований к срокам действия документа. Желательно, чтобы загранпаспорт был действителен еще минимум полгода после въезда в Таиланд.

Медстраховка

Наличие медстраховки не является обязательным условием для въезда в Таиланд. Но путешественнику стоит учитывать, что медуслуги в стране очень дорогие. Если что-то случится, придется заплатить в несколько раз дороже, чем обойдется оформление медполиса. В среднем страховка на месяц стоит от пяти до девяти тысяч рублей.

Банковские карты

Российские карты платежной системы «МИР» в Таиланде не действуют, как и карты VISA и MASTERCARD, выпущенные в нашей стране. По отзывам отечественных туристов, можно снять деньги с карт системы UNIONPAY, выпущенных в России. Также в стране можно расплатиться картами белорусских и казахстанских банков.

Путешественники советуют брать с собой наличные — лучше доллары или евро, потому что рубли будет обменять сложно и невыгодно.

Рейсы

В настоящее время в Таиланд есть прямые рейсы из более чем десяти российских городов. В основном прямые чартерные рейсы летают из России до Пхукета и Бангкока.

#Путешествия#Таиланд#Отдых#Все материалы авторов#Страны
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика