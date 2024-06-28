Как российским туристам попасть в Таиланд в 2024 году

Posted 28 июня, 05:58
Published 28 июня, 05:58
Modified 9 сентября, 22:34
Updated 9 сентября, 22:34
С 1 мая нынешнего года российским туристам без визы можно находиться в Таиланде до 60 дней. При этом в аэропорту при прилете в страну поставят отметку на 30 дней, а спустя этот срок визу нужно будет снова продлить.
Продление на следующий срок пребывания, то есть на 30 дней, ставит иммиграционная служба. Туда туристу нужно подать заявление вместе с загранпаспортом. При этом услуга платная — по последним данным, 1900 ТНВ (это примерно 4780 рублей).
Можно через 30 дней просто покинуть Таиланд и снова туда вернуться — безвизовый срок начинают отсчитывать заново.
Сроки документа должны быть действительными на все время пребывания в стране. При въезде в Таиланд некоторые авиакомпании обращают внимание на даты действия загранпаспорта и могут попросту отказать в посадке на рейс. Хотя официально нет конкретных требований к срокам действия документа. Желательно, чтобы загранпаспорт был действителен еще минимум полгода после въезда в Таиланд.
Наличие медстраховки не является обязательным условием для въезда в Таиланд. Но путешественнику стоит учитывать, что медуслуги в стране очень дорогие. Если что-то случится, придется заплатить в несколько раз дороже, чем обойдется оформление медполиса. В среднем страховка на месяц стоит от пяти до девяти тысяч рублей.
Российские карты платежной системы «МИР» в Таиланде не действуют, как и карты VISA и MASTERCARD, выпущенные в нашей стране. По отзывам отечественных туристов, можно снять деньги с карт системы UNIONPAY, выпущенных в России. Также в стране можно расплатиться картами белорусских и казахстанских банков.
Путешественники советуют брать с собой наличные — лучше доллары или евро, потому что рубли будет обменять сложно и невыгодно.
В настоящее время в Таиланд есть прямые рейсы из более чем десяти российских городов. В основном прямые чартерные рейсы летают из России до Пхукета и Бангкока.
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