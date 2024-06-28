Как российским туристам попасть в Таиланд в 2024 году

Сроки документа должны быть действительными на все время пребывания в стране. При въезде в Таиланд некоторые авиакомпании обращают внимание на даты действия загранпаспорта и могут попросту отказать в посадке на рейс. Хотя официально нет конкретных требований к срокам действия документа. Желательно, чтобы загранпаспорт был действителен еще минимум полгода после въезда в Таиланд.