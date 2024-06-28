Как изменились российские звезды после пластики: комментируют хирурги

Андрей Копасов, ведущий пластический хирург Frau Klinik, отмечает, что телеведущая делала операции по коррекции размера и формы носа, хотя изначально не имела очевидных показаний к ринопластике. Также Малиновская увеличивала губы, причем один раз даже подвергла свое здоровье опасности, использовав потенциально вредный полимер — он привел к деформации, и его пришлось удалять.