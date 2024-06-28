Как изменились российские звезды после пластики: комментируют хирурги

Posted 28 июня, 10:39
Published 28 июня, 10:39
Modified 10 сентября, 03:12
Updated 10 сентября, 03:12
Телеведущая Маша Малиновская — одна из тех, кто открыто говорит о пластических операциях и не отрицает, что неоднократно обращалась к хирургам.
Андрей Копасов, ведущий пластический хирург Frau Klinik, отмечает, что телеведущая делала операции по коррекции размера и формы носа, хотя изначально не имела очевидных показаний к ринопластике. Также Малиновская увеличивала губы, причем один раз даже подвергла свое здоровье опасности, использовав потенциально вредный полимер — он привел к деформации, и его пришлось удалять.
Игорь Гуляев, пластический хирург, также указывает и на то, что Малиновская корректировала скулы при помощи филлеров, регулярно делала инъекции ботокса. Об этом можно судить по коже, которая у телеведущей выглядит слишком натянутой.
По мнению Игоря Гуляева, Маша Распутина делала ринопластику, и с ним согласен Андрей Копасов, отмечающий, что речь идет об открытой операции. Сегодня такие вмешательства не практикуются, поскольку считаются морально устаревшими.
Среди других операций, которые, как считают эксперты, делала Распутина, круговая подтяжка, блефаропластика, контурная пластика скул и коррекция губ.
Сергей Зверев сделал первую пластическую операцию почти 30 лет назад, однако мера была вынужденной — после травмы нос требовал коррекции. Затем стилист распробовал такие вмешательства и сделал операции в большом количестве.
По мнению Игоря Гуляева, Зверев корректировал скулы, верхнюю губу и, вполне возможно, установил имплантат для сужения подбородка. Стилист регулярно посещает косметологов и, вероятно, делает пилинги, и колет ботокс. Также Зверев следит за объемом губ и вводит инъекции гиалуроновой кислоты.
Певец Валерий Леонтьев не скрывает, что делал пластические операции. При этом он отрицает предположения, согласно которым он сделал их в большом количестве.
Андрей Копасов считает, что подтяжку век и кожи лица певец делал несколько раз. Вероятна и такая операция, как пластика лба плюс коррекция формы подбородка.
Очевидно, что Валерий Леонтьев регулярно посещает косметолога и делает инъекции филлеров. Это позволяет ему разглаживать морщины, а скулы при этом начинают заметно выступать.
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