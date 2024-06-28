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Posted 28 июня, 07:56

Published 28 июня, 07:56

Modified 10 сентября, 03:07

Updated 10 сентября, 03:07

Что делать, если собака плохо переносит поездки на машине

Что делать, если собака плохо переносит поездки на машине

28 июня 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если собака плохо переносит поездки на машине
Когда владельцы собак собираются в отпуск, нередко они планируют взять питомца с собой. Однако эта поездка может принести четвероногому любимцу мало радости, если его укачивает в машине. Как помочь собаке адаптироваться к поездкам и уменьшить неприятные ощущения, читайте в статье.

Почему собаку укачивает в машине

Основных причин, почему собака плохо переносит поездки на автомобиле, две: питомец не приучен к машине, вследствие чего его вестибулярный аппарат не может адаптироваться к движению транспорта, и собака попросту боится или нервничает.

Собака плохо переносит поездки на автомобиле по 2 м причинам: питомец не приучен к машине или собака попросту боится и нервничает.Собака плохо переносит поездки на автомобиле по 2 м причинам: питомец не приучен к машине или собака попросту боится и нервничает.
Собака плохо переносит поездки на автомобиле по 2 м причинам: питомец не приучен к машине или собака попросту боится и нервничает.. Фото: Изображение Midjourney

Как приучить собаку к поездкам на автомобиле

Если взрослая собака раньше никогда не ездила на машине, а вам предстоит длительный по времени переезд, и при этом в запасе есть достаточно времени, можно попытаться заранее приучить животное к машине. Для этого следует постепенно дать псу адаптироваться к автомобилю: сначала просто посидеть в нем, затем — включить двигатель, при этом не трогаясь с места. Угостите собаку лакомством — пусть машина ассоциируется у нее с чем-то приятным.

Когда животное привыкнет находиться в машине, можно начать выезжать с ним на непродолжительные по времени поездки. С течение времени организм питомца адаптируется, и собаке будет легче переносить даже длительные поездки. Если же собаку все равно тошнит в дороге, можно перед выездом дать ей средство от укачивания, предварительно посоветовавшись с ветврачом.

Как успокоить собаку, если она боится ездить на машине

Если же собака в машине нервничает, можно перед выездом дать ей успокоительное — опять же, после обязательной консультации с ветеринаром, чтобы дополнительно не навредить питомцу. Препараты для животных можно свободно купить в зоомагазине или ветаптеке.

Создайте в машине комфортную для собаки обстановку: возьмите в дорогу ее любимую подстилку, запаситесь игрушками, лакомством и обязательно — чистой питьевой водойСоздайте в машине комфортную для собаки обстановку: возьмите в дорогу ее любимую подстилку, запаситесь игрушками, лакомством и обязательно — чистой питьевой водой
Создайте в машине комфортную для собаки обстановку: возьмите в дорогу ее любимую подстилку, запаситесь игрушками, лакомством и обязательно — чистой питьевой водой. Фото: Изображение Midjourney

Что еще можно сделать, чтобы помочь питомцу спокойно перенести дорогу

Создайте в машине комфортную для собаки обстановку: возьмите в дорогу ее любимую подстилку, запаситесь игрушками, лакомством и обязательно — чистой питьевой водой. В процессе поездки разговаривайте с животным и гладьте его. Кроме того, время от времени следует делать остановки, чтобы питомец мог размять лапы и сходить в туалет.

#Алина Ибрагимова#Общество#Путешествия#Собака#Все материалы авторов#Питомцы
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