Что делать, если собака плохо переносит поездки на машине

Если взрослая собака раньше никогда не ездила на машине, а вам предстоит длительный по времени переезд, и при этом в запасе есть достаточно времени, можно попытаться заранее приучить животное к машине. Для этого следует постепенно дать псу адаптироваться к автомобилю: сначала просто посидеть в нем, затем — включить двигатель, при этом не трогаясь с места. Угостите собаку лакомством — пусть машина ассоциируется у нее с чем-то приятным.