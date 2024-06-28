Что делать, если собака плохо переносит поездки на машине

Posted 28 июня, 07:56
Published 28 июня, 07:56
Modified 10 сентября, 03:07
Updated 10 сентября, 03:07
Основных причин, почему собака плохо переносит поездки на автомобиле, две: питомец не приучен к машине, вследствие чего его вестибулярный аппарат не может адаптироваться к движению транспорта, и собака попросту боится или нервничает.
Если взрослая собака раньше никогда не ездила на машине, а вам предстоит длительный по времени переезд, и при этом в запасе есть достаточно времени, можно попытаться заранее приучить животное к машине. Для этого следует постепенно дать псу адаптироваться к автомобилю: сначала просто посидеть в нем, затем — включить двигатель, при этом не трогаясь с места. Угостите собаку лакомством — пусть машина ассоциируется у нее с чем-то приятным.
Когда животное привыкнет находиться в машине, можно начать выезжать с ним на непродолжительные по времени поездки. С течение времени организм питомца адаптируется, и собаке будет легче переносить даже длительные поездки. Если же собаку все равно тошнит в дороге, можно перед выездом дать ей средство от укачивания, предварительно посоветовавшись с ветврачом.
Если же собака в машине нервничает, можно перед выездом дать ей успокоительное — опять же, после обязательной консультации с ветеринаром, чтобы дополнительно не навредить питомцу. Препараты для животных можно свободно купить в зоомагазине или ветаптеке.
Создайте в машине комфортную для собаки обстановку: возьмите в дорогу ее любимую подстилку, запаситесь игрушками, лакомством и обязательно — чистой питьевой водой. В процессе поездки разговаривайте с животным и гладьте его. Кроме того, время от времени следует делать остановки, чтобы питомец мог размять лапы и сходить в туалет.
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