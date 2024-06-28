Что делать, если ребенок грубит родителям

Posted 28 июня, 06:22
Published 28 июня, 06:22
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
Психологи отмечают, что ребенок может грубить родителям, если они чрезмерно его контролируют. Грубость, таким образом, становится своего рода протестом, и ребенок через нее пытается показать, что имеет свои эмоции и желания.
Что делать в этой ситуации? Постараться признать, что ребенок имеет право принимать определенные решения. Безусловно, они будут незначительными, к примеру выбор одежды, кружка для дополнительных занятий. Если ребенок грубит родителям, стоит пробовать мирно договориться с ним, не прибегая к приказам и к любым проявлениям категоричности. После этого он поймет, что его выбор уважают, и желание грубить может пройти само по себе.
Родителям, если их ребенок грубит, стоит присмотреться к своему собственному поведению, к поведению членов семьи. Велика вероятность того, что кто-то из них позволяет себе разговаривать грубо, и ребенок просто копирует такую манеру общения.
Если причина того, почему ребенок грубит родителям, заключается именно в этом, необходимо взять под контроль тон общения, выражения. В целом все конфликты, которые возникают между взрослыми, желательно решать так, чтобы ребенок этого не видел.
Если ребенок грубит, можно спокойно объяснить ему, что такое поведение расстраивает и огорчает родителей. Можно предложить альтернативные варианты решения проблем, реакций на внешние раздражители.
Практика психологов показывает, что часто грубить начинают те дети, которые отчаянно нуждаются во внимании своих родителей. Если это так, то родителям стоит постараться проводить с детьми больше времени, чаще разговаривать по душам.
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