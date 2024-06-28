Что делать, если ребенок грубит родителям

Что делать в этой ситуации? Постараться признать, что ребенок имеет право принимать определенные решения. Безусловно, они будут незначительными, к примеру выбор одежды, кружка для дополнительных занятий. Если ребенок грубит родителям, стоит пробовать мирно договориться с ним, не прибегая к приказам и к любым проявлениям категоричности. После этого он поймет, что его выбор уважают, и желание грубить может пройти само по себе.