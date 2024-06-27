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Posted 27 июня, 20:11

Published 27 июня, 20:11

Modified 10 сентября, 03:10

Updated 10 сентября, 03:10

Звезды «6 кадров» примут участие в перезапуске юмористического телепроекта

27 июня 2024, 20:11
Шоу «6 кадров» появилось на российском телевидении в 2005 году и сразу приобрело огромную популярность среди зрителей. Благодаря простому и понятному каждому юмору участники шоу обрели большую популярность.

Федор Добронравов снялся во многих отечественных фильмах и сериалах. Инга Оболдина стала востребованной звездой сериалов. Андрей Кайков много играет в Театре российской армии, а Эдуард Радзюкевич стал преподавателем ГИТИСа. Об этом пишет kp.ru.

На данный момент известно, что «6 кадров» выйдет на канале СТС. Производством шоу по-прежнему будет заниматься продюсерская компания Вячеслава Дусмухаметова. Новый актерский состав пока еще не объявлен, но предполагается, что на экран вернутся уже полюбившиеся зрителям актеры. В любом случае Кайков, Дорогов и Радзюкевич должны воссоединиться. За режиссуру вновь ответит Александр Жигалкин, работавший над предыдущими сезонами «6 кадров».

Издание также отмечает, что новый проект выйдет в свет с названием «6 кадров+» и будет состоять из 20 выпусков.

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