Звезды «6 кадров» примут участие в перезапуске юмористического телепроекта

На данный момент известно, что «6 кадров» выйдет на канале СТС. Производством шоу по-прежнему будет заниматься продюсерская компания Вячеслава Дусмухаметова. Новый актерский состав пока еще не объявлен, но предполагается, что на экран вернутся уже полюбившиеся зрителям актеры. В любом случае Кайков, Дорогов и Радзюкевич должны воссоединиться. За режиссуру вновь ответит Александр Жигалкин, работавший над предыдущими сезонами «6 кадров».