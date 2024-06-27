Топ-5 книг, по которым в СССР сняли фильмы ужасов

Posted 27 июня, 12:58
Published 27 июня, 12:58
Modified 9 сентября, 22:57
Updated 9 сентября, 22:57
Первый нарком просвещения Анатолий Луначарский был очень образованным и эрудированным. Он переписывался с Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу и другими мировыми классиками. Кроме этого, он возглавлял Институт русской литературы. Наконец, он сам писал, и по одной из его пьес в 1925 году был снят фильм «Медвежья свадьба», пишет peopletalk.ru.
Одноименное произведение было написано Луначарским по мотивам повести Проспера Мериме «Локис». По сути это вариация сказки о прекрасной девушке, которая живёт в гостях у жуткого чудовища, правда, в более трагическом варианте. Красавицу-крестьянку берёт в жёны аристократ-оборотень, что вызывает недовольство местных жителей. Луначарский сделал финал максимально жёстким — после бунта и поджога графской усадьбы спастись не удалось никому.
Фильм по пьесе снял Константин Эггерт. Это было классическое немое кино, некоторые сцены до сих пор заставляют вздрагивать. Картину «Медвежья свадьба» можно считать основоположницей этого жанра в нашей стране.
Грин известен российскому читателю в основном по романтическим «Алым парусам». Однако писателю были не чужды и мрачные сюжеты. Достаточно вспомнить «Крысолова» — рассказ о крысах-оборотнях, терроризирующих Петроград.
Есть у него и повесть «Серый автомобиль», в котором машина будто бы преследует главного героя, который к тому же убеждён в том, что его подружка — ожившая кукла.
В 1988 году Олег Тепцов снял фильм «Господин оформитель». В картине не было никакого автомобиля, центральной линией была история про ожившую куклу, которую главный герой попытался убить.
Троюродный брат великого Льва Николаевича Толстого Алексей Константинович Толстой тоже был писателем. При этом он не избегал мистических и, прямо скажем, страшных тем.
Рассказ «Семья вурдалака» он написал в 1839 году. Повествование в нём ведётся от лица путешественника, попавшего в глухое сербское село. Там он столкнулся с семьёй, глава которой превратился в вампира, после чего обратил всех домочадцев. Самому рассказчику едва удалось спастись.
Игорь Шавлак и Геннадий Климов в 1990 году сняли фильм с таким же названием. Вместо сербской деревни была изображена российская.
Следующий свой ужастик Алексей Константинович Толстой выпустил в свет в 1841 году, это была повесть «Упырь» про семью вампиров, живших рядом с обычными людьми в Италии. В этот раз рассказ главного героя про итальянских вампиров звучит на балу. Примечательно, что главный герой указал рассказчику на нескольких гостей бала, как на таких же упырей, маскирующихся под людей.
В 1992 году, уже после распада СССР, на экраны вышел фильм Евгения Татарского «Пьющие кровь». Роль генеральши Сугробиной — главной вампирши сыграла Марина Влади.
Это произведение с полным правом можно назвать мистическим триллером.
Валерий Рубинчик, впечатлённый повестью, снял в 1979 году фильм с таким же названием. Получилось, прямо скажем, жутковато и атмосферно, несмотря на неторопливо раскручивающуюся нить повествования.
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