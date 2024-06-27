Топ-5 книг, по которым в СССР сняли фильмы ужасов

Первый нарком просвещения Анатолий Луначарский был очень образованным и эрудированным. Он переписывался с Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу и другими мировыми классиками. Кроме этого, он возглавлял Институт русской литературы. Наконец, он сам писал, и по одной из его пьес в 1925 году был снят фильм «Медвежья свадьба», пишет peopletalk.ru.