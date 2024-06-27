Стали известны самые страшные сказки братьев Гримм

Posted 27 июня, 14:04
Published 27 июня, 14:04
Modified 10 сентября, 01:24
Updated 10 сентября, 01:24
Сказка повествует о том, как двое потерявшихся в лесу детей набрели на пряничный домик злой ведьмы и, будучи сильно голодными, стали понемногу откусывать от него. Колдунья решила проучить девочку и мальчика, заперла в клетке и стала откармливать, чтобы съесть. В итоге дети усадили в печь саму злую хозяйку домика и убежали прочь.
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