Стали известны самые страшные сказки братьев Гримм

У одного горшечника был сын, который ничего не боялся. Он решил пойти и научиться страху, чтобы быть как все другие парни в деревне. В ходе приключений молодой человек проводит три ночи в заколдованном замке, спасает повешенных, которых принимает за живых и ввязывается еще в ряд жутких авантюр.