Ребенок ленится: что делать родителям и можно ли побороть детскую лень

Posted 27 июня, 12:40
Published 27 июня, 12:40
Modified 10 сентября, 03:08
Updated 10 сентября, 03:08
Одна из причин лени у ребенка может быть обычная усталость. Перегрузка после школьного дня, репетиторов, множества кружков вызывает нежелание ребенка заниматься учебой.
Следите за распорядком дня ребенка, не перегружайте его занятиями. Он должен достаточно спать, отдыхать, гулять, видеться с друзьями, чтобы у него оставались силы на учебу.
Еще в детском саду родители сталкиваются с выполнением дополнительных заданий. В погоне за победой родители часто стараются выполнить задания за малыша, тем самым лишая его самостоятельности. Ребенок привыкает быть успешным без усилий.
Создавайте для ребенка посильные обязанности, соответствующие его возрасту. Пусть они войдут в привычку, малыш должен чувствовать ответственность за их выполнение. Можно отдать ребенка на спорт — это поможет быть самостоятельным, стремиться к результату, работать с самоотдачей.
Очень часто ребенок отказывается учиться и выполнять свои обязанности из-за отсутствия мотивации. И малыши, и подростки не понимают, зачем им делать то, что не нравится, и стараются этого избежать.
Дошкольнику можно предложить выполнять задания в игровой форме. Например, если он не хочет убирать игрушки, предложите сделать это наперегонки. Подростку для мотивации нужны серьезные аргументы: выясните, чем увлекается ребенок, и объясните, что для успеха в этой сфере пригодятся всесторонние знания и умения. Приведите истории успеха знаменитых людей, которые добивались всего своим трудом и стремлением к образованию.
Неуверенность в себе часто сопровождает подростка. Заниженная самооценка, страх неудачи, боязнь быть высмеянным заставляют ребенка прятать голову в песок и пасовать перед трудностями.
Побороть лень неуверенному ребенку поможет искренняя похвала и восхищение, пусть даже маленькими его победами. Поддерживайте ребенка, рассказывайте ему о пользе неудач — успеха добивается не тот, кто боится ошибок, а кто учится на них.
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