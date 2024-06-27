Ребенок ленится: что делать родителям и можно ли побороть детскую лень

Дошкольнику можно предложить выполнять задания в игровой форме. Например, если он не хочет убирать игрушки, предложите сделать это наперегонки. Подростку для мотивации нужны серьезные аргументы: выясните, чем увлекается ребенок, и объясните, что для успеха в этой сфере пригодятся всесторонние знания и умения. Приведите истории успеха знаменитых людей, которые добивались всего своим трудом и стремлением к образованию.