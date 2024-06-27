Пчелы, осы, шмели и шершни: ученые выяснили, кто опаснее всего

Posted 27 июня, 13:03
Published 27 июня, 13:03
Modified 10 сентября, 01:27
Updated 10 сентября, 01:27
Пчёлы жалят, оставляя жало в коже, что приводит к его отрыву от тела насекомого. Обычно они кусают только в случае угрозы, например, если их случайно придавить. Интенсивность боли и размер отека зависят от индивидуальных особенностей человека. У аллергиков укус пчелы может вызвать анафилактический шок, что требует немедленной медицинской помощи.
Осы, в отличие от пчел, могут жалить многократно, так как их жало остается на месте. Укус осы обычно вызывает сильную боль и значительный отек. Людям с аллергией и сахарным диабетом следует особенно избегать укусов ос, так как они могут привести к серьезным осложнениям.
Шмели редко нападают на людей без причины. При этом жалить могут только самки, и они способны на несколько уколов подряд. Боль от укуса шмеля обычно слабая, а отек проходит в течение нескольких часов.
Шершни значительно крупнее других насекомых этой группы. Их укус сопровождается выделением большого количества яда и вызывает сильную боль, сравнимую с одновременным укусом нескольких ос. Особенно опасны азиатские шершни, которые могут укусить человека и до летального исхода из-за высокой токсичности их яда.
В целом, шершни считаются самыми опасными из перечисленных насекомых из-за своей агрессивности и мощности яда. Укусы ос и пчел также могут быть весьма болезненными и опасными, особенно для людей с аллергией. Шмели обычно менее агрессивны и их укусы менее болезненны и опасны.
Не стоит забывать, что мир насекомых весьма опасен и даже муравьи, которых принято считать самыми трудолюбивыми строителями, могут весьма больно покусать человека. Некоторые из их видов, например, огненные муравьи, обладают очень болезненными укусами. Их жало содержит яд, который вызывает жжение и отек. Укус огненного муравья может привести к аллергической реакции и даже анафилактическому шоку у чувствительных людей.
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