Пчелы, осы, шмели и шершни: ученые выяснили, кто опаснее всего

В целом, шершни считаются самыми опасными из перечисленных насекомых из-за своей агрессивности и мощности яда. Укусы ос и пчел также могут быть весьма болезненными и опасными, особенно для людей с аллергией. Шмели обычно менее агрессивны и их укусы менее болезненны и опасны.