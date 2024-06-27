Огромная воронка образовалась посреди футбольного поля в США (видео)

Posted 27 июня, 20:41
Published 27 июня, 20:41
Modified 10 сентября, 03:11
Updated 10 сентября, 03:11
По сообщениям местных жителей, обрушение в центре парка Гордона Мура в городе Олтон произошло над известняковой шахтой. Об этом пишет Sky News.
Сообщений о травмах не поступало. Все спортивные мероприятия, которые должны были проходить на футбольном поле, отменены на время проведения расследования.
«В тот момент на поле никого не было, и никто не пострадал, и это самое главное», — отметил мэр Олтона Дэвид Гоинс.
По данным местных СМИ, под футбольным полем находится рудник компании New Frontier Materials. Её представители сообщили, что на месте провала произошло «оседание поверхности». Шахта расположена на глубине около 45 метров.
На видеозаписи видно, как фонарный столб посреди поля внезапно проваливается в проем.
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