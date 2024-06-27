Лунный календарь стрижек на июль 2024 года: когда планировать визит в салон красоты

Posted 27 июня, 12:45
Published 27 июня, 12:45
Modified 10 сентября, 03:08
Updated 10 сентября, 03:08
В июле 2024 года достаточно много дней, которые считаются благоприятными для стрижек. С учетом ваших целей, личных и финансовых, планируйте визит в парикмахерскую с учетом фазы, в которой находится Луна. Так, 6 июля 2024 года будет новолуние, а полнолуние — 21 июля.
С 1 по 5 июля Луна будет убывать, аналогичный процесс будет происходить с 22 по 31 число. Расти Луна начнет 7 июля, процесс завершится 20 числа.
Если постричься в период растущей Луны, то волосы начнут отрастать достаточно быстро. Если же вы планируете сохранить форму, созданную парикмахером, планируйте процедуру на период убывающей Луны. От любых процедур, связанных с волосами, в том числе от мытья и окрашивания, стоит отказаться в период затмений. Однако в июле 2024 года таких событий не будет.
В июле 2024 года, если следовать рекомендациям лунного календаря, не стоит планировать стрижки на следующие периоды:
Также не рекомендуется стричься в новолуние, то есть 5 и 6 июля.
Запишитесь в парикмахерскую на 9 июля 2024 года, если вы хотите, чтобы волосы стали гуще, эффектнее и красивее. Результат процедур в этот день вас обязательно порадует. Можно красить волосы, тонировать, обесцвечивать, записываться на завивку. Однако от химических манипуляций в этот день стоит отказаться. Важно, что 9 июля стрижки способны привлечь благоприятную энергию.
10 июля Луна переходит в знак Девы. Если волосы подстричь в этот день, они начнут быстро расти. Успешно пройдут такие процедуры, как окрашивание, завивка. Можно будет надолго избавиться от секущихся кончиков. День подходит для различных оздоровительных манипуляций, это поможет привлечь деньги и увеличить доход.
С осторожностью следует проводить процедуры с волосами 3 июля. Пряди могут лечь не так, как вы планировали, однако завивка обязательно получится, результат окрашивания вас порадует, а укладка будет держаться долго. На 7 и 8 июля можно планировать окрашивание прядей в естественные цвета с использованием натуральных средств. Это поможет улучшить финансовое положение.
Стрижка, запланированная на 29 июля 2024 года, окажет благоприятное воздействие на волосы. Процедура привлечет позитивную энергию. Особенно удачно пройдет окрашивание, в том числе седины, осветление. Можно корректировать и окрашивать брови, делать объемные укладки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14