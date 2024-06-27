Лунный календарь стрижек на июль 2024 года: когда планировать визит в салон красоты

Если постричься в период растущей Луны, то волосы начнут отрастать достаточно быстро. Если же вы планируете сохранить форму, созданную парикмахером, планируйте процедуру на период убывающей Луны. От любых процедур, связанных с волосами, в том числе от мытья и окрашивания, стоит отказаться в период затмений. Однако в июле 2024 года таких событий не будет.