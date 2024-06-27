Лермонтово: качественный, интересный и недорогой отдых

Posted 27 июня, 10:10
Published 27 июня, 10:10
Modified 10 сентября, 03:07
Updated 10 сентября, 03:07
Лермонтово находится в Туапсинском районе, на берегу Черного моря. Это небольшой, но очень живописный и уютный поселок. Туристы со всей России ценят его за прекрасные условия для отдыха, отличные пляжи и демократичные цены. Для семейного отпуска это место подходит идеально, однако здесь любят отдыхать люди разного возраста и статуса — каждый находит в Лермонтово что-то свое.
Поселок Лермонтово находится чуть более чем в 120 км от Краснодара и в 90 км от Геленджика — сюда обычно прилетают на самолете те, кто планирует отдых на этом курорте. Лучшее время для отдыха в Лермонтово, безусловно, лето. Пляжный сезон открывается в июне, а купаться в море можно вплоть до октября. Наибольшее число туристов приезжает сюда в июле.
Инфраструктура в Лермонтово развита на отличном уровне — есть отели, магазины, рестораны и многое другое. Однако главное достоинство курорта — его прекрасные пляжи, которые расположены по всей береговой линии, то есть на протяжении десяти километров вдоль моря.
Самый популярный и известный пляж курорта — «Золотой», он же Центральный. Пляж оборудован всем необходимым, в аренду можно взять зонт и шезлонг, инвентарь для отдыха на воде. Сам пляж песчаный, вход в воду удобный и комфортный, в том числе для маленьких детей.
Тем, кто предпочитает более уединенные места, подойдет пляж «Нептун» — он находится в нескольких километрах от центра поселка Лермонтово. Вода здесь чистая, вход в море пологий. Есть надувные детские горки, катамараны и многое другое.
Если отдых на пляжах в Лермонтово наскучит, можно отправиться на экскурсию: например, посетить скалу Киселева — местную достопримечательность. Со скалы открываются великолепные виды на окрестности. Не менее интересна и Орлиная скала — местный туристический комплекс, на территории которого есть грязевые ванны, дольмены, различные активности, а для детей работает небольшой зоопарк.
В нескольких километрах от поселка расположены знаменитые Тенгинские водопады — очень живописное место. Здесь можно не только полюбоваться природой, но совершить конную прогулку или отправиться на вездеходе на местную гору Пляхо, чтобы оттуда полюбоваться на Кавказский хребет.
Популярностью среди туристов пользуется экскурсия на реку Аше, в живописную долину. Там можно увидеть настоящие аулы, посетить таинственную пещеру Ведьм и полюбоваться на водопады.
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