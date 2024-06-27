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Posted 27 июня, 10:46

Published 27 июня, 10:46

Modified 10 сентября, 03:08

Updated 10 сентября, 03:08

Как удалить затирку без повреждения плитки: советы и лайфхаки

Как удалить затирку без повреждения плитки: советы и лайфхаки

27 июня 2024, 10:46
Фото: 1MI
Как удалить затирку без повреждения плитки: советы и лайфхаки
Показываем, как поэтапно удалять затирку швов плитки своими руками, чтобы избежать сколов и повреждений.

Удаление затирки для плитки это простое, хоть и хлопотное дело. Хотя это может показаться сложной задачей, она может занять всего один день, в зависимости от размера площади.

Удалить затирку можно как вручную, так и при помощи многофункционального инструмента, оснащенный лезвием для удаления затирки, который значительно ускоряет и упрощает работу. С помощью этого удобного инструмента вы можете удалить 15 квадратных метров примерно за час.

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Зачем удалять затирку для плитки

  • Плесень: старая затирка может заплесневеть и больше не поддаваться очистке. В этих случаях удалить затирку будет быстрее и проще, чем постоянно чистить ее.
  • Дизайн: существующий цвет затирки может больше не подходить к интерьеру и требует замены. Одним из способов является покраска существующей затирки, но более эффективный способ — использовать совершенно новую тонированный состав.
  • Повреждения: на затирке есть сколы или она выпадает. Залатать ее новой не получится, лучше все удалить и затереть заново.
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Как удалить затирку в швах плитки

1. Удалите затирку инструментом

Наденьте очки для защиты глаз. Установите на инструмент лезвие, предназначенное для удаления затирки для плитки. Начните с того, что держите инструмент горизонтально (или вертикально в случае вертикальных швов), включите питание и слегка прижмите лезвие к затирке.

Позвольте электроинструменту выполнить всю работу, не заставляя. Лезвие должно легко спиливать затирку.

  • Совет:
    Инструмент с легкостью удаляет затирку, потому что она намного мягче плитки. Однако плитку можно повредить, если нажимать слишком сильно или слишком долго. Работайте осторожно и следите за лезвием.

Отшлифуйте затирку под углом

Переключитесь на угол. После того, как вы удалили как можно больше затирки, удерживая инструмент горизонтально, пришло время аккуратно наклонить лезвие, чтобы удалить ее по бокам. Работайте медленно и терпеливо, чтобы не повредить края плитки.

3. Соскребите остатки с твердым наконечником — инструментом для удаления затирки

После того, как при помощи электроинструмента удалена основная часть затирки, следующим шагом будет работа с ручным инструментом с небольшим твердым наконечником. Насадка войдет в швы и позволит соскребсти оставшиеся куски затирки. Не пытайтесь удалить все до последней крошки. Ваша цель — выбить кусочки, которые были ослаблены вибрирующим инструментом, но удалены не полностью.

  • Совет:
    Будьте осторожны и не прижимайте инструмент для удаления затирки к краям плитки, так как это может легко привести к их отколу.

4. Очистите швы при помощи универсального ножа

Используйте универсальный нож с тупым лезвием, если вы все еще находите кусочки затирки, которые не выходят — вам понадобится тупое лезвие.

5. Пропылесосьте по ходу работы

Используйте пылесос в процессе очистки швов. Это помогает видеть, какая сделана работа и извлекать сыпучий материал из швов. Это также сводит к минимуму беспорядок на рабочем месте. Когда вы закончите удаление затирки, в последний раз обработайте все швы пылесосом, чтобы удалить весь мусор.

Советы по удалению затирки и устранению неполадок

  • Убедитесь, что вы используете лезвие для кладки. Металлические или деревянные лезвия не подходят и требуют больших усилий.
  • Прикрепите полоску малярного скотча или изоленты вдоль края плиточного шва, чтобы защитить плитку от случайных сколов.
  • Чтобы защитить лицевую сторону плитки, приклейте картон скотчем.
  • Если вы можете удалить затирку полностью, это хорошо. Но если вы можете удалить только половину — тоже неплохо. При повторном заполнении швов необязательно удалять затирку полностью, вплоть до основания.
  • Если вам трудно видеть работу из-за пыли от затирки, включите пылесос в цехе и держите сопло рядом со швом плитки во время работы.
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Какой самый простой способ удалить затирку?

Самый простой способ удалить затирку — аккуратно соскрести ее. Это можно сделать с помощью инструмента для удаления затирки или пилы.

Как размягчить затирку, чтобы удалить ее?

Затирку можно смягчить, нанеся на нее специальный раствор. Лимонный сок, сахар, уксус и горячая вода — все ингредиенты, которые могут помочь смягчить затирку. Однако избегайте попадания лимонного сока и уксуса на каменную плитку, поскольку их кислотные свойства могут вытравить или обесцветить камень.

Нужно ли удалять всю старую затирку перед повторным нанесением?

Нет. В большинстве случаев нет необходимости удалять всю старую затирку перед повторным нанесением. Если затирка сильно потрескалась или отсутствует, может быть полезно очистить и выровнять область для более чистых линий.

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