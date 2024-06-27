Как удалить затирку без повреждения плитки: советы и лайфхаки

Posted 27 июня, 10:46
Published 27 июня, 10:46
Modified 10 сентября, 03:08
Updated 10 сентября, 03:08
Удаление затирки для плитки это простое, хоть и хлопотное дело. Хотя это может показаться сложной задачей, она может занять всего один день, в зависимости от размера площади.
Удалить затирку можно как вручную, так и при помощи многофункционального инструмента, оснащенный лезвием для удаления затирки, который значительно ускоряет и упрощает работу. С помощью этого удобного инструмента вы можете удалить 15 квадратных метров примерно за час.
Наденьте очки для защиты глаз. Установите на инструмент лезвие, предназначенное для удаления затирки для плитки. Начните с того, что держите инструмент горизонтально (или вертикально в случае вертикальных швов), включите питание и слегка прижмите лезвие к затирке.
Позвольте электроинструменту выполнить всю работу, не заставляя. Лезвие должно легко спиливать затирку.
Переключитесь на угол. После того, как вы удалили как можно больше затирки, удерживая инструмент горизонтально, пришло время аккуратно наклонить лезвие, чтобы удалить ее по бокам. Работайте медленно и терпеливо, чтобы не повредить края плитки.
После того, как при помощи электроинструмента удалена основная часть затирки, следующим шагом будет работа с ручным инструментом с небольшим твердым наконечником. Насадка войдет в швы и позволит соскребсти оставшиеся куски затирки. Не пытайтесь удалить все до последней крошки. Ваша цель — выбить кусочки, которые были ослаблены вибрирующим инструментом, но удалены не полностью.
Используйте универсальный нож с тупым лезвием, если вы все еще находите кусочки затирки, которые не выходят — вам понадобится тупое лезвие.
Используйте пылесос в процессе очистки швов. Это помогает видеть, какая сделана работа и извлекать сыпучий материал из швов. Это также сводит к минимуму беспорядок на рабочем месте. Когда вы закончите удаление затирки, в последний раз обработайте все швы пылесосом, чтобы удалить весь мусор.
Самый простой способ удалить затирку — аккуратно соскрести ее. Это можно сделать с помощью инструмента для удаления затирки или пилы.
Затирку можно смягчить, нанеся на нее специальный раствор. Лимонный сок, сахар, уксус и горячая вода — все ингредиенты, которые могут помочь смягчить затирку. Однако избегайте попадания лимонного сока и уксуса на каменную плитку, поскольку их кислотные свойства могут вытравить или обесцветить камень.
Нет. В большинстве случаев нет необходимости удалять всю старую затирку перед повторным нанесением. Если затирка сильно потрескалась или отсутствует, может быть полезно очистить и выровнять область для более чистых линий.
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