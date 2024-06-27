Как удалить затирку без повреждения плитки: советы и лайфхаки

После того, как при помощи электроинструмента удалена основная часть затирки, следующим шагом будет работа с ручным инструментом с небольшим твердым наконечником. Насадка войдет в швы и позволит соскребсти оставшиеся куски затирки. Не пытайтесь удалить все до последней крошки. Ваша цель — выбить кусочки, которые были ослаблены вибрирующим инструментом, но удалены не полностью.