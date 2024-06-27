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Posted 27 июня, 06:12

Published 27 июня, 06:12

Modified 10 сентября, 03:03

Updated 10 сентября, 03:03

Как снизить кортизол: 7 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас

Как снизить кортизол: 7 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас

27 июня 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Как снизить кортизол: 7 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас
В ответ на стресс наш организм вырабатывает гормон кортизол, который является причиной многих заболеваний, таких как гипертония, диабет, неврозы, депрессии, нарушения сна и пр. Чтобы оставаться в строю, необходимо контролировать уровень кортизола. Как это сделать? Вот что советуют специалисты.

Кортизол выполняет множество полезных функций в нашем организме: участвует в обмене веществ, регулирует уровень артериального давления, влияет на режим сна. Но когда гормон постоянно повышен, иммунная система становится менее чувствительной к нему, развиваются хронические заболевания.

Простые шаги по управлению стрессом помогут вам поддерживать уровень кортизола в оптимальном состоянии.

Сосредоточьтесь на здоровой пище

Ученые обнаружили связь между едой с высоким гликемическим индексом (фастфуд, рафинированные углеводы, сладкие напитки и пр.) и повышенным уровнем кортизола.

«Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и вместо этого выбирайте однокомпонентные продукты», — советует доцент психологии Университета Северной Каролины Жаннет М. Беннет.
Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и вместо этого выбирайте однокомпонентные продуктыИзбегайте продуктов с высокой степенью переработки и вместо этого выбирайте однокомпонентные продукты
Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и вместо этого выбирайте однокомпонентные продукты. Фото: Изображение Midjourney

Двигайтесь

Физическая активность полезна, если речь идет о снижении уровня кортизола.

«Именно физическая активность, а не просто упражнения, — говорит доктор Беннетт. — Все, что заставляет вас двигаться, ценно — будь то ходьба, йога или бег. Найдите то, что вам больше по душе».
Физическая активность полезна, если речь идет о снижении уровня кортизолаФизическая активность полезна, если речь идет о снижении уровня кортизола
Физическая активность полезна, если речь идет о снижении уровня кортизола. Фото: Изображение Midjourney

Запишите это

Определенно, мысленно возвращаться к событиям, которые вызвали стресс, не хочется никому. Но исследования показывают, что в этом есть свои плюсы. Так, у людей, которые писали в дневнике о пережитой неудаче, уровень кортизола был снижен по сравнению с теми, кто этого не делал.

У людей, которые писали в дневнике о пережитой неудаче, уровень кортизола был сниженУ людей, которые писали в дневнике о пережитой неудаче, уровень кортизола был снижен
У людей, которые писали в дневнике о пережитой неудаче, уровень кортизола был снижен. Фото: 1MI

Начните медитировать

Медитация способствует долгосрочному снижению уровня кортизола. Исследования подтверждают: если придерживаться этой полезной привычки, можно повысить свою стрессоустойчивость даже тем, кто очень чувствителен к эмоциональным нагрузкам.

Медитация способствует долгосрочному снижению уровня кортизолаМедитация способствует долгосрочному снижению уровня кортизола
Медитация способствует долгосрочному снижению уровня кортизола. Фото: Изображение Midjourney

Старайтесь высыпаться

Стрессовый экзамен без сильного волнения выдерживают те студенты, которые накануне полноценно спят всю ночь напролет. Те же, кто пытается всю ночь зубрить научный материал, показывают плохие результаты из-за повышенного уровня кортизола.

Стрессовый экзамен без сильного волнения выдерживают те студенты, которые накануне полноценно спят всю ночь напролетСтрессовый экзамен без сильного волнения выдерживают те студенты, которые накануне полноценно спят всю ночь напролет
Стрессовый экзамен без сильного волнения выдерживают те студенты, которые накануне полноценно спят всю ночь напролет. Фото: Изображение Midjourney

Наслаждайтесь искусством, занимайтесь творчеством

Наслаждение предметами искусства — это классическое средство для снятия стресса. Так, у людей, послушавших расслабленную классическую музыку, после выполнения стрессовой задачи уровень кортизола снижался быстрее, чем у тех, кто сидел в тишине.

У людей, послушавших расслабленную классическую музыку, после выполнения стрессовой задачи уровень кортизола снижался быстрееУ людей, послушавших расслабленную классическую музыку, после выполнения стрессовой задачи уровень кортизола снижался быстрее
У людей, послушавших расслабленную классическую музыку, после выполнения стрессовой задачи уровень кортизола снижался быстрее. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Спорт#Здоровье#Питание#Все материалы авторов
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