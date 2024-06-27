Как снизить кортизол: 7 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас

Определенно, мысленно возвращаться к событиям, которые вызвали стресс, не хочется никому. Но исследования показывают, что в этом есть свои плюсы. Так, у людей, которые писали в дневнике о пережитой неудаче, уровень кортизола был снижен по сравнению с теми, кто этого не делал.