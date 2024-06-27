Как снизить кортизол: 7 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас

Posted 27 июня, 06:12
Published 27 июня, 06:12
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
Кортизол выполняет множество полезных функций в нашем организме: участвует в обмене веществ, регулирует уровень артериального давления, влияет на режим сна. Но когда гормон постоянно повышен, иммунная система становится менее чувствительной к нему, развиваются хронические заболевания.
Простые шаги по управлению стрессом помогут вам поддерживать уровень кортизола в оптимальном состоянии.
Ученые обнаружили связь между едой с высоким гликемическим индексом (фастфуд, рафинированные углеводы, сладкие напитки и пр.) и повышенным уровнем кортизола.
«Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и вместо этого выбирайте однокомпонентные продукты», — советует доцент психологии Университета Северной Каролины Жаннет М. Беннет.
Физическая активность полезна, если речь идет о снижении уровня кортизола.
«Именно физическая активность, а не просто упражнения, — говорит доктор Беннетт. — Все, что заставляет вас двигаться, ценно — будь то ходьба, йога или бег. Найдите то, что вам больше по душе».
Определенно, мысленно возвращаться к событиям, которые вызвали стресс, не хочется никому. Но исследования показывают, что в этом есть свои плюсы. Так, у людей, которые писали в дневнике о пережитой неудаче, уровень кортизола был снижен по сравнению с теми, кто этого не делал.
Медитация способствует долгосрочному снижению уровня кортизола. Исследования подтверждают: если придерживаться этой полезной привычки, можно повысить свою стрессоустойчивость даже тем, кто очень чувствителен к эмоциональным нагрузкам.
Стрессовый экзамен без сильного волнения выдерживают те студенты, которые накануне полноценно спят всю ночь напролет. Те же, кто пытается всю ночь зубрить научный материал, показывают плохие результаты из-за повышенного уровня кортизола.
Наслаждение предметами искусства — это классическое средство для снятия стресса. Так, у людей, послушавших расслабленную классическую музыку, после выполнения стрессовой задачи уровень кортизола снижался быстрее, чем у тех, кто сидел в тишине.
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