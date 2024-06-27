Как сидеть на диете, если семья не поддерживает

Никого не уговаривай Сосредоточься на себе Ешьте вместе, но разное Проявляй творческий подход к рецептам Позволь себе расслабиться Попроси поддержки

Поддержка семьи может быть важна при соблюдении диеты, но часто они не готовы ограничивать себя в питании. Вот несколько советов, как справиться с этой ситуацией.