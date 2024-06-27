newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня, 12:44

Published 27 июня, 12:44

Modified 9 сентября, 23:30

Updated 9 сентября, 23:30

Для чего еще нужен кошачий наполнитель: пригодится даже тем, у кого нет кота

Как избавиться от пятен и запаха при помощи кошачьего наполнителя

27 июня 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Для чего еще нужен кошачий наполнитель: пригодится даже тем, у кого нет кота
Кошачий наполнитель для туалета может пригодиться даже тем, у кого нет домашних животных. Какие у него плюсы, в материале Newia.

Силикагель

Силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов является отличным абсорбентом, он не горит и не подвержен воздействию плесени. Силикагель можно использовать для устранения пятен с обивки мебели (достаточно насыпать его на пятно и выдержать полчаса), для высушивания промокшей обуви и избавления ее от неприятного запаха.

Кроме того, с помощью силикагелевого кошачьего наполнителя можно убрать неприятный запах из шкафа с одеждой (например, на даче после зимы) и предотвратить запотевание окон в автомобиле. В последнем случае необходимо разложить силикагель в тканевые мешочки, которые потом разместить в салоне авто.

Древесные гранулы

Древесные гранулы, которые также часто используются в качестве наполнителя для кошачьих туалетов, экологичны, приятно пахнут и хорошо нейтрализуют неприятные запахи. Кроме того, одним из неоспоримых достоинств древесного кошачьего наполнителя можно считать тот факт, что их, в отличие от других наполнителей, после использования можно смело смывать в канализацию.

Древесные гранулы, как и силикагелевый кошачий наполнитель, можно использовать для избавления от неприятных запахов и влаги в туалете и ванной комнате, а также против запотевания стекол в автомобиле. Кроме того, если древесный наполнитель поместить в холодильник, это решит проблему появления неприятных запахов. И наконец, его можно использовать на даче — для добавления в выгребную яму для устранения нежелательного амбре от нее.

#Общество#Кошки#Дом#Животные#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика