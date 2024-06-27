Как избавиться от пятен и запаха при помощи кошачьего наполнителя

Posted 27 июня, 12:44
Published 27 июня, 12:44
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов является отличным абсорбентом, он не горит и не подвержен воздействию плесени. Силикагель можно использовать для устранения пятен с обивки мебели (достаточно насыпать его на пятно и выдержать полчаса), для высушивания промокшей обуви и избавления ее от неприятного запаха.
Кроме того, с помощью силикагелевого кошачьего наполнителя можно убрать неприятный запах из шкафа с одеждой (например, на даче после зимы) и предотвратить запотевание окон в автомобиле. В последнем случае необходимо разложить силикагель в тканевые мешочки, которые потом разместить в салоне авто.
Древесные гранулы, которые также часто используются в качестве наполнителя для кошачьих туалетов, экологичны, приятно пахнут и хорошо нейтрализуют неприятные запахи. Кроме того, одним из неоспоримых достоинств древесного кошачьего наполнителя можно считать тот факт, что их, в отличие от других наполнителей, после использования можно смело смывать в канализацию.
Древесные гранулы, как и силикагелевый кошачий наполнитель, можно использовать для избавления от неприятных запахов и влаги в туалете и ванной комнате, а также против запотевания стекол в автомобиле. Кроме того, если древесный наполнитель поместить в холодильник, это решит проблему появления неприятных запахов. И наконец, его можно использовать на даче — для добавления в выгребную яму для устранения нежелательного амбре от нее.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14