Как избавиться от пятен и запаха при помощи кошачьего наполнителя

Древесные гранулы, как и силикагелевый кошачий наполнитель, можно использовать для избавления от неприятных запахов и влаги в туалете и ванной комнате, а также против запотевания стекол в автомобиле. Кроме того, если древесный наполнитель поместить в холодильник, это решит проблему появления неприятных запахов. И наконец, его можно использовать на даче — для добавления в выгребную яму для устранения нежелательного амбре от нее.