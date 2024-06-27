Эти травы ни в коем случае нельзя сажать вместе

Мяту многие просто обожают. И это неудивительно: она фантастически пахнет и является незаменимым ингредиентом для вкусного душистого чая. Важно помнить — мяту нужно выращивать отдельно. Специалист по холистическому оздоровлению Линдси Этемадипур разъяснила, что мята очень агрессивна и может вытеснить другие полезные травы, растущие по соседству. Нельзя сажать рядом даже разные виды мяты, например, перечную и лимонную — потому что каждая потеряет свой неповторимый вкус и аромат.