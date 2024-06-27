Эти травы ни в коем случае нельзя сажать вместе

Posted 27 июня, 04:25
Published 27 июня, 04:25
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
Мяту многие просто обожают. И это неудивительно: она фантастически пахнет и является незаменимым ингредиентом для вкусного душистого чая. Важно помнить — мяту нужно выращивать отдельно. Специалист по холистическому оздоровлению Линдси Этемадипур разъяснила, что мята очень агрессивна и может вытеснить другие полезные травы, растущие по соседству. Нельзя сажать рядом даже разные виды мяты, например, перечную и лимонную — потому что каждая потеряет свой неповторимый вкус и аромат.
Кто не любит добавить немного свежего укропа в суп или обильно посыпать им свежий салат? Но вырастить эту траву не так просто. Садовод Кортни Сиккс рекомендует сажать укроп подальше от других трав, особенно если речь идет о лаванде, майоране, шалфее и петрушке.
«Укроп привлекает насекомых, которые причиняют вред данным травам», — объясняет Сиккс.
Кроме того, укроп требует влажной почвы, а вышеупомянутые растения предпочитают сухие условия.
Сушеный шалфей может стать отличной специей, которая придаст курице или рыбе более пикантный вкус. Однако Кортни Сиккс предостерегает: когда будете сажать шалфей, делайте это подальше от зеленого лука, которому требуется более влажная почва.
Линдси Этемадипур добавляет, что лучше всего выращивать шалфей рядом с тимьяном.
«И шалфею, и тимьяну нужна сухая, хорошо дренированная почва и много солнца для роста», — поясняет эксперт.
Фенхель — очень недооцененная трава. Она отлично подходит как для салатов, так и для горячих блюд. Как и мяту, его надо сажать отдельно.
«Это растение вырабатывает химическое вещество, которое может подавлять рост других трав или овощных растений», — рассказывает о свойстве травы Кортни Сиккс.
Базилик прекрасно растет в домашних условиях, однако эксперты советуют высаживать его подальше от шалфея. Отличными соседями для привередливого базилика станут орегано или петрушка.
«Я люблю сочетать базилик, петрушку и орегано, потому что базилик помогает уничтожать насекомых, которых часто привлекают орегано и петрушка. Эти травы прекрасно растут в схожих условиях с большим количеством солнца и хорошо дренированной почвой», — говорит Линдси Этемадипур.
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