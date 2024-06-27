Дезодорант или антиперспирант: чем отличаются и что выбрать?

Posted 27 июня, 03:21
Published 27 июня, 03:21
Modified 10 сентября, 02:59
Updated 10 сентября, 02:59
Дезодоранты направлены именно на устранение запаха. Поэтому и используются не только при потоотделении, но и, например, при дезодорации помещений. Дезодоранты для тела включают компоненты, которые борются с бактериями, являющимися причиной неприятного запаха.
Принцип работы дезодорантов для тела — воздействие на микробиом подмышек и регулирование уровня pH таким образом, чтобы они стали неблагоприятным местом для размножения бактерий. Но дезодоранты не регулируют потоотделение.
Плюсы дезодорантов в том, что они имеют в составе больше ухаживающих компонентов за кожей. Их можно использовать не только для подмышек, но и для других участков тела.
Антиперспиранты направлены непосредственно на предотвращение потоотделения. Это происходит за счет солей алюминия, которые являются обязательным компонентом всех антиперспирантов.
Соли алюминия способствуют сужению потовых желез, тем самым сокращая выработку пота. В результате подмышки остаются сухими и, как следствие, исчезает и неприятный запах.
Антиперспиранты не содержат дополнительных ухаживающих компонентов, поэтому их нельзя использовать нигде, кроме подмышек. Зато эти средства идеальны для тех, кто склонен к интенсивному потоотделению.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Нужно ориентироваться на собственные ощущения и индивидуальные особенности.
Если вас тревожит только неприятный запах, то выбирайте дезодорант. Обратите внимание на состав — некоторые компоненты могут вызывать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции.
Если вы хотите максимально контролировать потоотделение, то ваш выбор — антиперспирант. В этом случае следует помнить, что интенсивное использование антиперспирантов может оставлять желтые круги на одежде подмышками.
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