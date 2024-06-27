Дезодорант или антиперспирант: чем отличаются и что выбрать?

Что такое дезодорант Что такое антиперспирант Что выбрать: дезодорант или антиперспирант

Цель дезодоранта и антиперспиранта одна — они оба предназначены для уменьшения потоотделения и устранения неприятного запаха. Но по своему действию и эффекту эти косметические средства различаются, и мы расскажем, в чем их отличие.